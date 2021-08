Windows 11 sera doté d’une nouvelle fonctionnalité appelée « Focus Sessions »

Microsoft n’en a pas fini avec les nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Un jour après avoir annoncé un nouvel outil Capture d’écran, Panos Panay, responsable de Windows and Devices, vient de révéler une nouvelle fonctionnalité Focus Sessions pour Windows 11, laissant entrevoir de nouvelles façons pour le système d’exploitation de vous aider à rester productif et créatif.

Le court clip teaser Focus Sessions de 14 secondes met en évidence une application d’horloge entièrement repensée pour Windows 11. En plus des habituels minuteurs, alarmes, horloge mondiale et chronomètre, l’application horloge semble désormais abriter une section spéciale « Focus ». C’est là que vous trouverez des hubs sur le thème de la concentration pour régler les minuteries, vérifier les tâches, vérifier votre progression quotidienne de concentration, et même écouter des chansons sur Spotify.

Another first look from the team… #FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders pic.twitter.com/HfJh4niDiS

—Panos Panay (@panos_panay) August 5, 2021