Le Pixel 6 de Google n’aura pas de chargeur dans la boîte, mais une charge plus rapide

Le Pixel 6 de Google devient lentement mais sûrement l’une des sorties de smartphone les plus attendues de l’année, d’autant plus que de plus en plus de fuites se frayent un chemin sur la toile, nous donnant un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque le géant de la recherche lèvera le voile sur l’appareil.

L’un des plus récents rapports de ce type comprend des informations liées à la vitesse de charge qui serait prise en charge par le Pixel 6. Car, il s’avère que Google veut que son nouveau Pixel se charge plus rapidement que son prédécesseur, et à cette fin, il a également conçu un nouveau chargeur.

Curieusement, ce nouveau chargeur ne serait pas inclus dans la boîte parce que, vous savez, tout est question d’environnement de nos jours, et tout comme Apple et Samsung, Google ne veut plus vendre un tel appareil à moins que vous soyez prêt à payer un supplément pour cela.

Ainsi, le nouveau chargeur de 33 W développé pour le Pixel 6 ne serait pas inclus par défaut dans la boîte, mais il est fort probable que vous souhaitiez vraiment bénéficier de cette mise à niveau.

Les Pixel 5 et Pixel 5a sont tous deux livrés avec une charge de 18 W, donc la mise à niveau vers une charge de 33 W est censée générer une augmentation assez notable pour les propriétaires d’appareils. Le Pixel 6 devrait être livré avec une batterie de 4 614 mAh, tandis que le Pixel 6 Pro arborera une unité de 5 000 mAh.

Des batteries plus grandes, une charge plus rapide

Donc, si les données publiées par 91 Mobiles sont exactes, alors les nouveaux Pixel devraient se charger plus rapidement et également offrir une meilleure autonomie, même s’il reste évidemment à voir à quel point Android 12 finit par devenir exigeant.

Le même rapport indique que le Pixel pliable a été repoussé, bien que pour l’instant, aucune précision n’est disponible quant au moment où il pourrait voir le jour. Il était initialement prévu de le lancer au quatrième trimestre de l’année, donc si le rapport est exact, alors nous pourrions effectivement mettre la main sur l’appareil l’année prochaine.