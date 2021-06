Apple devrait sortir son casque AR au deuxième trimestre 2022

Bien que les rumeurs concernant le très attendu casque VR/AR d’Apple existent depuis un certain temps déjà, nous voyons de plus en plus de rapports à son sujet ces derniers temps. Plus tôt cette année, Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple pourrait lancer son casque AR/VR en 2022. Et maintenant, un récent rapport de Kuo indique que le géant de Cupertino vise à lancer le casque AR au deuxième trimestre 2022.

Comme le rapporte MacRumors, Kuo a envoyé un rapport de recherche sur les perspectives de Genius Electronic Optical, un fournisseur de composants clés pour Apple. Dans le rapport, Kuo déclare que le fournisseur bénéficiera probablement d’une gamme de dispositifs AR et VR que des sociétés telles que Facebook, Sony et Apple ont l’intention de lancer dans les années à venir.

En plus de cette déclaration, l’analyste prédit également que Apple a l’intention de lancer finalement ses appareils AR HMD (head-mounted display) au cours du second trimestre 2022. Kuo avait initialement prédit qu’Apple lancerait cet appareil en 2021.

Cependant, un rapport de Kuo publié en mars dernier indiquait que le casque AR d’Apple serait lancé au milieu de l’année 2022, ce qui correspond à la note de recherche actuelle.

« Nous prévoyons qu’Apple lancera des dispositifs AR HMD [head-mounted display] au 2e trimestre 22. L’appareil fournira une expérience de vision vidéo AR, donc la lentille est également nécessaire, et Genius est également un fournisseur clé », indique le récent rapport de recherche de Kuo.

Quelle forme ?

En outre, Mark Gurman de Bloomberg a récemment rapporté qu’Apple pourrait annoncer le lancement de son casque AR dans les mois à venir. Cependant, la société n’a encore rien révélé sur ce produit. Il y a aussi la question de la forme que prendra ce wearable AR. En général, lorsqu’on parle de Apple Glass, on pense à quelque chose du type des Google Glass — de vraies lunettes avec un écran de réalité augmentée intégré aux verres. Mais, certaines rumeurs laissent entendre que la version initiale sera davantage un casque, et que les lunettes plus élégantes suivront peut-être quelques années plus tard.

Parallèlement, Apple a récemment révélé la prochaine génération de ses systèmes d’exploitation lors de sa récente keynote WWDC 2021. Cela inclut iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12, et d’autres outils pour les développeurs.