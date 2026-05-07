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iPhone 20 : design Glasswing, boutons haptiques et écran sans découpe en rumeur

iPhone 20 : design Glasswing, boutons haptiques et écran sans découpe en rumeur

Pour les 20 ans de l’iPhone, Apple pourrait viser plus qu’un simple rafraîchissement. Les rumeurs autour de l’iPhone 20 évoquent un appareil plus fluide, plus vitré, presque sans éléments visibles — mais beaucoup de détails restent encore hautement spéculatifs.

Un iPhone « Glasswing » pour marquer 2027

Selon Mark Gurman, Apple travaillerait sur un iPhone anniversaire au design surnommé « Glasswing », inspiré par l’idée d’un corps en verre plus continu, avec des bords incurvés et des bordures très réduites. L’objectif serait de faire fusionner davantage le matériel avec l’interface Liquid Glass d’iOS.

Ce serait la plus grande rupture esthétique depuis l’iPhone X, lancé en 2017 pour les dix ans de l’iPhone.

Boutons solid-state, Face ID sous l’écran : le scénario le plus ambitieux

Plusieurs fuites évoquent des boutons solid-state avec retour haptique, capables de remplacer les touches physiques de volume, d’alimentation, d’Action et de Contrôle de l’appareil photo. L’idée n’est pas nouvelle : Apple avait déjà exploré cette piste pour l’iPhone 15 Pro avant de l’abandonner pour des raisons techniques.

Les rumeurs parlent aussi de Face ID sous l’écran, d’une caméra frontale invisible, d’un haut-parleur sans grille et même d’une batterie autour de 6 000 mAh.

Mais, ces éléments doivent être traités avec prudence : certaines sources fiables restent réservées sur la capacité d’Apple à tout intégrer dès 2027.

Une vision plus qu’une fiche technique

L’iPhone 20 semble surtout incarner une direction : effacer les interruptions visuelles, réduire les pièces mécaniques et rendre l’objet plus monolithique. Apple ne chercherait pas seulement un smartphone plus puissant, mais un appareil où écran, verre, logiciel et interactions haptiques se confondent davantage.

Reste la grande question : que restera-t-il de ces prototypes au moment du lancement ? Apple teste souvent plusieurs pistes avant de trancher. Mais si une partie seulement de ces rumeurs se confirme, l’iPhone 20 pourrait devenir le prochain vrai jalon de design de la marque.