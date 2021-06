Comment télécharger et installer macOS Monterey Beta sur un Mac ?

Gardez à l’esprit que votre Mac va redémarrer pour installer macOS 12. Pendant l’installation, vous verrez un écran noir avec le logo Apple et une barre de progression sur votre Mac. Comme le processus prendra un certain temps, vous devrez faire preuve de patience pour laisser le processus se terminer tranquillement.

macOS vous permet de sauvegarder vos données en toute simplicité grâce à Time Machine. Il suffit de lancer Préférences Système et de choisir Time Machine. Maintenant, activez Time Machine, puis cliquez sur l’option Sélectionner le disque de sauvegarde. Après cela, sélectionnez le disque que vous souhaitez utiliser. Time Machine va alors formater votre disque dur pour les sauvegardes et lancer la sauvegarde immédiatement. Après avoir pris soin des éléments de base, commençons par les étapes rapides !

macOS Monterey a été dévoilé avec quelques nouvelles fonctionnalités notables lors de la WWDC 2021. Alors que l’objectif principal est d’améliorer encore le jeu transparent entre iOS et macOS ainsi que de stimuler la sécurité et la confidentialité, Apple a ajouté certaines fonctionnalités qui méritent d’être explorées dans la dernière itération de macOS.