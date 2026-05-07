Le premier iPhone pliable, souvenir dénommé iPhone Ultra, pourrait ne pas seulement se distinguer par son format. Selon Instant Digital, Apple aurait conçu une architecture interne plus modulaire, pensée pour rendre l’appareil plus simple à ouvrir, démonter et réparer.

iPhone Ultra : Un pliable moins cauchemardesque à réparer ?

Les smartphones pliables restent parmi les appareils les plus difficiles à réparer, à cause de leurs écrans fragiles, de leurs charnières complexes et de leurs nappes internes très serrées. Apple chercherait à contourner ce problème avec une structure plus propre, limitant les câbles qui traversent l’appareil.

La carte mère serait placée sur la partie droite du châssis, avec des câbles remontant directement vers les commandes. Les boutons de volume pourraient ainsi être déplacés vers le bord supérieur droit, tandis que Touch ID, le bouton d’alimentation et Contrôle de l’appareil photo resteraient sur la tranche droite.

Plus d’espace pour la batterie et l’écran

Cette organisation interne aurait un autre avantage : libérer davantage de place pour la batterie et les composants d’affichage.

Le futur iPhone Ultra pourrait ainsi embarquer la plus grande batterie jamais intégrée à un iPhone, selon les mêmes rumeurs.

Une réponse au droit à la réparation

Ce choix irait dans le sens des efforts récents d’Apple pour améliorer la réparabilité de ses produits, notamment sous la pression réglementaire et du mouvement Droit à la réparation. Avec l’iPhone 16, Apple a déjà introduit un adhésif de batterie pouvant être relâché électriquement, une évolution notable pour les réparations.

Un atout inattendu face aux pliables Android

Si cette fuite se confirme, l’iPhone Ultra pourrait arriver avec un argument rarement mis en avant sur les smartphones pliables : non pas seulement être plus fin, plus puissant ou plus premium, mais moins hostile à la réparation.

Pour Apple, ce serait une manière élégante d’entrer sur le marché du pliable : ne pas seulement adopter un nouveau format, mais tenter d’en corriger l’un des défauts les plus persistants.