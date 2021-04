La rumeur du DJI Mavic 3 Pro suggère que le super-drone pourrait filmer des vidéos 8K

Ce serait également le couronnement d’une année très chargée pour DJI. Rien qu’au cours des 12 derniers mois, la société chinoise a ajouté plus de 10 nouveaux produits grand public à sa gamme, dont le DJI Mini 2 et le DJI Pocket 2 , ainsi que le drone FPV et le Air 2S en 2021.

En fait, l’arrivée du Air 2S a sans doute rendu le Mavic 2 Pro superflu, étant donné que les deux drones disposent d’un capteur de 1 pouce. À l’heure actuelle, le seul véritable avantage du Mavic 2 Pro par rapport à son petit frère moins onéreux est l’ouverture variable de sa caméra, qui vous permet de contrôler votre exposition sans avoir à atterrir et à changer de filtre ND.