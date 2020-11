Le nouveau drone Mini 2 de DJI tient dans la paume de votre main mais filme en 4K

Lorsque DJI a annoncé le Mavic Mini l’année dernière, beaucoup de gens ont été stupéfaits par la capacité du drone à voler sans être enregistré par la Federal Aviation Administration (FAA), grâce à son poids de 249 grammes. En effet, ce poids est critique puisqu’il évite aux Américains d’éviter de se procurer la licence obligatoire pour les drones de plus de 250 grammes. Bien qu’il ait été loué pour cela, l’une des plus grandes critiques des consommateurs était qu’il ne proposait pas l’enregistrement 4K — seulement 2,7 K. Eh bien, ces préoccupations ont été prises en compte par son successeur, le DJI Mini 2, qui offre cette capacité et bien d’autres encore tout en offrant le même poids.

Cette annonce est un peu surprenante, étant donné que DJI sort rarement avec des drones successifs aussi rapidement. Prenez par exemple le DJI Spark, sorti en 2017, qui était le drone le plus léger du portefeuille de la société — jusqu’à la sortie du Mavic Mini l’année dernière. Le Mini 2 se distingue par l’enregistrement vidéo 4K, une option utile pour ceux qui veulent avoir une meilleure qualité pour monter des clips en post-production. Non seulement la résolution a été augmentée, mais le débit binaire est également passé de 40 Mb/s auparavant à 100 Mb/s avec le Mini 2. Cependant, son débit d’images 4K atteint 30 images par seconde (fps). Vous pouvez désormais prendre des photos au format RAW au lieu du JPG et effectuer un bracketing automatique de l’exposition.

Le Mini 2 dispose également de la technologie de transmission OcuSync 2.0, introduite avec le Mavic Air 2 l’été dernier. Le contrôleur du Mini a disparu, remplacé par le même contrôleur que celui introduit avec le Mavic Air 2. Il n’est pas aussi élégant ou pliable, mais il améliore la fiabilité de la connexion entre le drone et le contrôleur. En fait, il a une portée maximale de 10 kilomètres, soit une augmentation de 150 % par rapport au Mavic Mini. Il est essentiel de disposer d’une alimentation vidéo stable lorsque vous pilotez un drone, c’est pourquoi la transmission et la fiabilité supérieures de OcuSync 2.0 apportent une plus grande tranquillité d’esprit.

Un problème commun aux drones légers est la stabilité dans des conditions venteuses, un problème que certains propriétaires de Mavic Mini ont rencontré.

DJI a apparemment modifié les moteurs pour améliorer l’accélération et la vitesse, ce qui permet au Mini 2 de résister à des vents allant jusqu’à 38 km/h. Bien qu’on nous dise que sa vitesse de pointe reste la même, à environ 30 km/h, DJI a réussi à faire passer son temps de vol à 31 minutes, soit une minute de plus que le Mavic Mini.

Un prix abordable

Au-delà de ces trois caractéristiques principales, le DJI Mini 2 dispose de quelques modes de vol analogues à ceux des autres drones DJI. Ceux qui sont familiers avec les balayages cinématographiques tels que Rocket, Boomerang et Helix apprécieront que les mêmes actions autonomes soient présentes sur le Mini 2. Cependant, les capteurs de détection de collision que l’on trouve dans le drone haut de gamme de DJI, le Mavic Air 2, sont absents. De plus, il n’y a pas de mode ralenti dédié, mais si vous abaissez la résolution à 1080 p, il peut capturer à 60 fps.

En ce qui concerne le prix, DJI rend le Mini 2 difficile à résister à 450 €, 599 € pour le Fly More Combo avec trois batteries, un hub de charge et une valise de transport. Vous pouvez l’acheter dès aujourd’hui sur la boutique en ligne de DJI, ainsi qu’auprès de certains partenaires commerciaux.