Apple a officiellement publié iOS 14.5, la plus grande mise à jour logicielle depuis iOS 14, et l’un des ajouts les plus importants est la nouvelle fonction « Transparence du suivi des apps ».

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de demander aux apps de ne pas les suivre sur des sites Web et d’autres apps, et inutile de dire qu’elle a déjà attiré une tonne de critiques de la part des annonceurs et d’autres entreprises comme Facebook.

Mais, Apple affirme qu’elle est tout à fait favorable à la protection de la vie privée des utilisateurs, et dans une vidéo publiée cette semaine, la société détaille le fonctionnement exact de cette fonctionnalité, dans le but évident de mettre les choses au clair et de défendre sa décision de mettre en place ces contrôles de confidentialité dans iOS.

Apple explique que si certaines apps collectent des informations de base sur vous, d’autres établissent un profil qui est ensuite partagé avec d’autres entreprises et vendu à des tiers.

Vous devenez un produit, explique Apple, et il est important de pouvoir choisir si vous voulez être suivi ou non.

Le plein de nouveautés

« Transparence du suivi des apps exige que les apps obtiennent l’autorisation de l’utilisateur avant de suivre ses données sur des apps ou des sites Web appartenant à d’autres entreprises à des fins publicitaires, ou de partager ses données avec des courtiers en données. Les apps peuvent demander l’autorisation aux utilisateurs, et dans les Paramètres, les utilisateurs pourront voir quelles apps ont demandé l’autorisation de suivre afin qu’ils puissent modifier leur choix à tout moment », explique Apple dans les notes de publication de la nouvelle mise à jour du système d’exploitation.

iOS 14.5 s’accompagne également d’une série d’autres nouveautés, dont une option permettant de déverrouiller les iPhone avec une Apple Watch connectée. Cela a beaucoup de sens étant donné la question de la santé mondiale, car un iPhone protégé par la technologie Face ID ne peut pas être déverrouillé lorsqu’il porte un masque, de sorte qu’une Apple Watch appairée donne aux utilisateurs une alternative plus pratique que de simplement fournir le code d’accès lorsqu’ils veulent utiliser le smartphone.