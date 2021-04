Comment regarder l’événement Galaxy Unpacked de Samsung à 16 heures ?

Après le lancement de la série phare Galaxy S21 plus tôt cette année, Samsung organise un autre événement Galaxy Unpacked aujourd’hui, mercredi 28 avril. Comme la plupart des récents événements technologiques et médiatiques, l’événement Galaxy Unpacked de ce jour se déroulera virtuellement, plutôt qu’en présentiel, donnant aux fans de Galaxy l’occasion de suivre la présentation en livestream et de voir la société dévoiler son « Galaxy le plus puissant » à ce jour.

Si vous êtes un fan des produits Samsung et que vous souhaitez suivre la présentation de la société en direct, voici comment suivre l’événement.

Comment regarder l’événement Galaxy Unpacked de Samsung ?

Le Galaxy Unpacked de Samsung est prévu à 16 heures, heure française, et la société proposera un flux en direct sur sa chaîne YouTube, ainsi que sur son portail média.

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur votre PC, téléphone ou tablette pour regarder le flux YouTube, ne vous inquiétez pas ! Vous pourrez suivre le flux Twitter de votre humble serviteur, où revenir plus tard dans la soirée pour tout connaître des annonces.

Ce que l’on attend de l’événement

Bien que Samsung ait annoncé que « le Galaxy le plus puissant arrive » le 28 avril, la société n’a pas révélé ce que les fans peuvent attendre. Étant donné que la série Galaxy S21 vient d’être lancée, il est trop tôt pour un nouveau flagship, et les rumeurs suggèrent que nous sommes encore à quelques mois des futurs appareils pliables de Samsung.

Au lieu de cela, ce Galaxy Unpacked pourrait nous présenter de puissants nouveaux appareils, et des fuites suggèrent qu’un rafraîchissement du Galaxy Book pourrait être à venir. Samsung pourrait présenter un nouveau Galaxy Book Pro avec une connectivité sans fil 5G pour contrer le nouveau MacBook Pro d’Apple. Le Galaxy Book Pro devrait être disponible en tailles d’écran de 13 et 15 pouces, bien que l’on ne sache pas clairement quelle puce Samsung utilisera sous le capot. L’entreprise a utilisé des processeurs Intel et Qualcomm pour différentes variantes du Galaxy Book S.

Un deuxième appareil appelé Galaxy Book Pro 360 est également attendu, et il présentera un facteur de forme convertible avec une charnière à 360 degrés. Étant donné qu’il peut facilement se transformer en mode tablette, le Galaxy Book Pro 360 devrait prendre en charge la saisie tactile et le S Pen, selon de récentes fuites. Selon certaines spéculations, Samsung pourrait dévoiler jusqu’à 6 nouveaux ordinateurs portables lors de cet événement. Étant donné que l’on s’attend à ce qu’il s’agisse de puissants appareils, le prix en sera probablement le reflet.

Puisque le mot puissant a été mis en évidence dans le teaser de l’événement, Samsung pourrait aussi potentiellement dévoiler les fruits de sa collaboration avec AMD. Ce partenariat a débuté il y a plusieurs années et Samsung travaillerait actuellement sur une version de son processeur Exynos basé sur la technologie ARM qui s’intégrera à la technologie graphique Radeon d’AMD, pour donner naissance à une puissante puce.

Les paris sont ouverts !