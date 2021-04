Voici la probable nouvelle télécommande pour l’Apple TV

Il y a eu beaucoup de spéculation sur le fait qu’Apple pourrait être en train de planifier un remplacement pour la télécommande qui est livrée avec l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K. Aujourd’hui, cette possibilité semble plus proche de la réalité que jamais grâce à une image divulguée acquise par 9to5Mac, que le rédacteur Filipe Espósito affirme être « définitivement la nouvelle télécommande développée par Apple ». Espósito affirme également que la nouvelle télécommande est désignée en interne chez Apple par la désignation du modèle B519.

Il n’y a aucun moyen d’en être sûr – Apple reste, comme à son habitude, silencieuse sur toutes les rumeurs et les fuites — mais la forme et la disposition des boutons capturés par ce simple dessin présentent de nombreuses caractéristiques des précédents travaux de conception d’Apple.

