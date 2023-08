Lionel Messi aura droit à une deuxième série documentaire sur Apple TV+

Si vous obtenez un documentaire sur votre vie, cela signifie que vous êtes assez important. Mais si vous obtenez deux documentaires (réalisés en même temps !), cela signifie que vous dominez le domaine dans lequel vous évoluez. Tout comme Lionel Messi.

Le football n’est certainement pas très populaire aux États-Unis, mais lorsqu’une grande star comme Messi rejoint la MLS (Major League Soccer), l’intérêt augmente considérablement.

Afin de convertir davantage de fans de MLB/NBA/NHL en fervents adeptes du football, Apple s’appuie sur des documentaires de niveau hollywoodien pour susciter encore plus d’engouement. En juin dernier, nous avons parlé d’une série en quatre parties en cours de réalisation, qui suivra les exploits de Messi lors des épreuves de la Coupe du monde au fil des ans. La dernière édition de la Coupe du monde s’est tenue au Qatar en 2022 et — devinez quoi — la finale a été remportée par l’équipe de Messi, l’Argentine.

Apple TV+ va donc mettre sous le feu des projecteurs non seulement ce documentaire, mais aussi un autre : cette fois, il sera consacré à la première saison de Leo Messi en MLS et à son parcours jalonné de buts et de victoires. Ce documentaire devrait être plus long que la production en quatre parties sur la Coupe du monde : le documentaire sur la MLS devrait comporter 6 épisodes. Les deux projets sont produits par Smuggled Entertainment et promettent un accès exclusif aux coulisses de Lionel Messi.

Pour l’instant, aucun titre ni aucune date de sortie n’ont été attribués aux deux projets.

Bonne nouvelle pour Apple

Le second documentaire est produit par Tim Pastore, lauréat d’un Emmy Award pour l’époustouflant Free Solo (qui a également remporté le prix du meilleur documentaire lors de la 91e cérémonie des Oscars).

Oui, « Apple et le football » ne semblent pas être un mariage parfait, mais « Apple et l’argent »… c’est plutôt ça. Le géant de Cupertino propose le service de streaming de football MLS Season Pass, qui a doublé le nombre de ses abonnés payants en raison de la venue de Lionel Messi à l’Inter de Miami en juillet.