La WWDC 2021 d’Apple se tiendra du 7 au 11 juin en ligne

Apple vient d’annoncer que sa conférence mondiale des développeurs, la WWDC 2021, aura lieu du 7 au 11 juin cette année, et que, comme l’année dernière, elle se déroulera uniquement en ligne.

Traditionnellement, la WWDC est un événement en personne, qui rassemble des milliers de créateurs d’applications pour rencontrer les ingénieurs et développeurs d’Apple pendant une semaine de sessions approfondies. Bien entendu, cette formule a aussi ses inconvénients. La demande de billets a largement dépassé l’offre, même avec un prix assez élevé. De nombreux développeurs n’ont donc pas pu y assister et ont dû attendre qu’Apple mette en ligne des vidéos des sessions et d’autres contenus par la suite.

Cependant, l’année dernière, la WWDC 2020 est devenue virtuelle, la pandémie en cours ayant obligé à repenser les rassemblements physiques. Apple prévoit de poursuivre dans cette voie cette année, et la bonne nouvelle est que cela signifie que l’accès sera ouvert à tous les développeurs inscrits. Cela signifie que les sessions seront diffusées en direct, que toute la documentation et les fichiers seront partagés en ligne et qu’il y aura davantage de fonctions interactives dans les laboratoires individuels pour les conseils techniques.

L’annonce est opaque en ce qui concerne les détails, mais il pourrait y avoir un indice alléchant : les lunettes du memoji sont-elles simplement un reflet de son ordinateur portable ? Ou Apple se préparerait-elle enfin à annoncer son casque VR ou ses lunettes AR dont on parle depuis longtemps ?

« Nous nous efforçons de faire de la WWDC21 la plus grande et la meilleure de toutes, et nous sommes ravis d’offrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations mondiales avec les développeurs d’Apple, dans un communiqué de presse.

Rendez-vous le 7 juin

C’est lors de la WWDC que Apple détaille généralement les modifications apportées à iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS, avec de temps à autre une surprise matérielle. L’année dernière, Apple a également consacré une partie importante de sa keynote à l’annonce de la transition de sa gamme de Mac vers ses propres processeurs Apple Silicon. Cette transition étant toujours en cours, il semble probable qu’Apple aura une mise à jour à partager sur ses progrès.

En outre, il y aura la dernière itération du Swift Student Challenge. Les étudiants peuvent soumettre une scène interactive dans un terrain de jeu Swift qui peut être vécue en trois minutes. Les inscriptions sont ouvertes d’ici au 18 avril.