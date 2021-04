Le Google Pixel 6 pourrait arrive avec le processeur Snapdragon 780G

Nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler du Pixel 6 ou du Pixel 5a de Google, mais nous avons une bonne idée du processeur qui pourrait alimenter les smartphones — et nous l’avons déjà vu dans le nouveau Xiaomi Mi 11 Lite 5 G. En effet, le Pixel 6 ou du Pixel 5a de Google pourrait utiliser le nouveau Snapdragon 780G de Qualcomm, une puce aux caractéristiques très alléchantes.

Ce smartphone de Xiaomi récemment annoncé était le premier à inclure le processeur Snapdragon 780G, qui est un successeur du Snapdragon 765G inclut dans le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Il s’agit donc d’un candidat de choix pour les futurs modèles de Google.

Si c’est effectivement la puce qui alimentera les nouveaux smartphones de Google, nous pouvons placer de grands espoirs pour les performances des smartphones. Bien que je n’ai pas encore pu mettre la main sur le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, le Snapdragon 780G qu’il contient est une puce gravée en 5 nm, comme le Snapdragon 888 haut de gamme.

Le Snapdragon 780G se compose de cœurs de CPU Kryo 670 et du GPU Adreno 642. Cela le rend plus économe en énergie et environ 40 % plus puissant que le précédent Snapdragon 765G. Cela s’explique en grande partie par le fait que le Snapdragon 765G était construit sur un processus de 7 nm, il était donc plus grand et consommait plus d’énergie. Dans le Snapdragon 780G, Qualcomm a également son processeur IA de 6e génération, qui offrira environ deux fois plus de performances que le Snapdragon 768. Pour ceux qui l’ignorent, le Snapdragon 768 était en fait un chipset 765G overclocké.

Bien sûr, il prend en charge la 5G, et devrait également permettre des améliorations dans le domaine de la photographie, avec, par exemple, une nouvelle architecture de faible luminosité qui est conçue pour aider les photos de nuit.

Une bonne nouvelle pour Google ?

Un certain nombre de sites ont suggéré que cela pourrait être le processeur utilisé dans le Pixel 5a et le Pixel 6, et c’est une hypothèse logique, même s’il convient de noter qu’il n’y a aucune preuve réelle que c’est le processeur qui sera utilisé. En fait, nous avions précédemment entendu que le Pixel 6 pourrait être alimenté par le Snapdragon 775 — mais ce processeur n’a pas encore été annoncé et pourrait ne pas être réel, de sorte que le 780G est maintenant une meilleure supposition.

Il est également possible que le Pixel 6 dispose d’un processeur haut de gamme comme le Snapdragon 888, plutôt qu’un milieu de gamme. Après tout, avant le Pixel 5, ces smartphones avaient une puissance haut de gamme. Qualcomm s’attend à voir des smartphones avec le processeur Snapdragon 780G à l’intérieur, arrivant au second trimestre, qui débute ce jour.