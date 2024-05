Instagram dévoile de nouveaux autocollants interactifs pour dynamiser les Stories

Meta a annoncé vendredi de nouveaux autocollants pour Instagram, conçus spécialement pour la fonction Stories de l’entreprise. Ils ont ajouté de nouveaux autocollants Ajout perso, des autocollants Polaroid et un nouvel autocollant Dévoiler qui vous permet de montrer des Stories cachées.

De plus, vous pouvez faire de petits découpages de vos photos préférées et les transformer en autocollants pour les Stories. Cette dernière fonctionnalité ressemble beaucoup à une fonctionnalité similaire arrivée sur iOS 17 en 2023.

L’autocollant Ajout perso vous permet de partager une chanson qui correspond à l’ambiance de votre Story, en leur permettant d’ajouter leur propre musique également. Il suffit d’appuyer sur l’icône des autocollants, puis sur le bouton « Musique Ajout perso », et d’appuyer sur le bouton plus pour choisir une chanson dans la bibliothèque musicale d’Instagram. Un petit bouton Ajouter la vôtre s’affichera également sur votre story pour permettre à vos amis de faire de même.

L’autocollant Polaroid transforme n’importe quelle photo en une petite photo instantanée de type Polaroïd, avec le plaisir de « secouer pour développer ». En choisissant cette option, vous ouvrez votre galerie de photos et vous pouvez sélectionner une image à encadrer. Vous pouvez ajouter une légende et Insta indiquera la date et l’heure auxquelles la photo a été prise. Toute personne regardant la story peut alors secouer son téléphone pour « développer » l’image à l’intérieur du cadre.

Dévoiler vous permet de créer une story cachée que vos amis ne pourront voir que s’ils vous envoient un DM. Lorsque vous créez une story, vous devez trouver un indice qui permettra à vos amis de deviner ce qui se cache derrière l’histoire floue. Lorsqu’ils vous enverront un DM, ils pourront la voir, et vous n’aurez pas à approuver chaque DM pour qu’elle soit révélée, ce qui pourrait devenir fastidieux.

Vous allez pouvoir vous éclater dans vos Stories Instagram

Enfin, Découpages vous permettent d’attraper n’importe quoi dans votre galerie de photos, de l’extraire de l’arrière-plan et de le placer dans vos Stories sous forme d’autocollant. Une fois créés, vous pouvez les réutiliser pour vos propres Stories et même les partager avec vos amis pour qu’ils les utilisent dans leurs propres bobines et Stories.

Vous pouvez créer ces petits autocollants amusants à partir de la pellicule de votre smartphone ou de vos photos Instagram, de manière automatique ou manuelle. Il vous suffit de pointer le sticker sur une photo de votre téléphone ou de votre flux pour qu’il crée l’autocollant en toute simplicité.

Instagram veut également combattre le contenu reposté

D’autre part, Instagram a annoncé des changements significatifs pour privilégier le contenu original. La plateforme a révélé que les contenus repostés ou agrégés seraient rendus quasiment invisibles dans les recommandations, favorisant ainsi les versions originales des posts. Malgré cela, le contenu recommandé issu de comptes non suivis reste plus que jamais au cœur de la stratégie d’Instagram, ce qui ne rassure pas forcément les créateurs qui déplorent une portée réduite auprès de leurs abonnés.

Ces initiatives montrent que Instagram cherche continuellement à innover pour garder les utilisateurs engagés tout en mettant en avant le contenu créatif et personnel, malgré les inquiétudes et les défis exprimés par sa communauté de créateurs.