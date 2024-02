La révolution d’Apple sur Windows : adieu iTunes, bonjour les nouvelles apps

Apple est en train de transformer l’expérience iTunes pour les utilisateurs de Windows avec le lancement de trois applications dédiées : Apple Music, Apple TV et Apple Devices.

Cette initiative marque la fin progressive de l’ère iTunes sur certaines plateformes, introduisant une nouvelle manière de consommer de la musique, de regarder des contenus et de gérer les appareils Apple sur un ordinateur Windows. Ces applications sont spécifiquement conçues pour fonctionner sur Windows 10 et les versions ultérieures, reflétant l’engagement d’Apple à offrir une expérience utilisateur analogue à celle des Mac.

Déjà en 2022, Microsoft avait révélé son intention de lancer les applications Apple Music et Apple TV sur le Microsoft Store, signalant que les changements étaient en préparation depuis plus d’un an. L’application Apple Music permet aux utilisateurs de Windows d’écouter et de gérer leur musique, y compris les achats effectués sur l’iTunes Store, tandis que l’application Apple TV facilite la gestion et le visionnage de séries télévisées et de films.

L’application Apple Devices, quant à elle, offre aux propriétaires de PC des outils pour mettre à jour, sauvegarder, restaurer et synchroniser manuellement le contenu de leurs iPhone et iPad avec leur PC.

Il est important de noter que pour accéder à leur contenu musical et vidéo sur iTunes, les utilisateurs doivent télécharger les trois applications, car iTunes les incitera à télécharger les deux autres applications manquantes. Après l’installation de ces trois applications sur un PC compatible, iTunes sera uniquement utilisé pour l’accès aux podcasts et aux livres audio. Les applications Apple Music et Apple TV sont conçues pour lire le contenu de la bibliothèque iTunes sans nécessiter la suppression de l’application iTunes.

Pour les utilisateurs de PC qui n’ont pas effectué la transition vers Windows 10 ou une version ultérieure, iTunes reste disponible. Néanmoins, les nouvelles applications autonomes proposent une expérience plus moderne et plus proche de celle offerte sur les interfaces Mac, soulignant l’évolution d’Apple vers des solutions logicielles plus segmentées et optimisées pour améliorer l’expérience utilisateur sur différentes plateformes.