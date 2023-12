Vous pouvez désormais organiser des réunions Zoom sur Apple TV

Ceux qui sont liés à d’autres plateformes ne doivent pas être trop déçus, car Zoom est déjà interopérable avec d’autres plateformes comme Google Meet, et ce n’est probablement qu’une question de temps avant que des entreprises comme Google et Microsoft ne développent leurs propres applications pour l’Apple TV.

Apple et Zoom ont enfin tenu leur promesse et porté l’application de réunions vidéo Zoom sur l’Apple TV . Permettant aux utilisateurs de se connecter avec n’importe qui sur d’autres appareils, ordinateurs Windows ou Mac, ainsi que téléphones mobiles et tablettes, Zoom fait le saut sur l’Apple TV.