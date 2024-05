Apple et Lucasfilm célèbrent la Star Wars Day avec une publicité épique pour l’iPhone 15

Pour célébrer la journée Star Wars Day, le 4 mai, Apple et Lucasfilm ont uni leurs forces pour créer une publicité captivante mettant en vedette la fonction de localisation précise de l’iPhone 15, ainsi que la fonctionnalité « Trouvez vos amis ». Ce partenariat a donné lieu à une publicité visuellement impressionnante qui intègre l’univers emblématique de Star Wars avec des technologies de pointe.

Pour cette Star Wars Day, selon Geek Culture, plus de 300 propositions ont été reçues pour la publicité, et 172 fans dévoués y ont participé, incarnant l’esprit du 4 mai. Dans cette publicité, les spectateurs suivent Owen, un fervent adepte de Mandalorian, alors qu’il se prépare à retrouver ses amis amateurs de Star Wars à une convention locale.

Le récit commence avec Owen, s’occupant de son chat nommé Leia et se préparant pour la journée. En route, il s’arrête pour un thé Boba, prend les transports en commun et utilise les fonctionnalités avancées de son iPhone 15 pour se coordonner avec ses camarades Mandaloriens.

La publicité atteint son apogée émouvante lorsque Owen retrouve ses amis, sur les rythmes de la chanson « All My Friends » de Channel Tres, dont les paroles ont été subtilement modifiées pour rendre hommage à la 501e Légion, une célèbre communauté de fans de Star Wars.

Les spectateurs attentifs remarqueront de nombreux Easter Eggs disséminés tout au long de la publicité, incluant des clins d’œil intelligents aux phrases et symboles iconiques de Star Wars ainsi que des références ludiques intégrées dans le décor.

4 mai : La Star Wars Day !

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a qualifié « The Mandalorian » et Grogu de « narration fraîche » parfaitement adaptée pour une adaptation cinématographique. John Favreau, co-créateur de « The Mandalorian », a exprimé son enthousiasme, affirmant qu’il était très excitant d’explorer l’univers vaste établi par George Lucas et envisage avec impatience de voir Mandalorian et son protégé Grogu sur grand écran.

Les fans de Star Wars sont connus pour leur incroyable sens de la communauté, qui les distingue comme l’un des groupes les plus dynamiques et solidaires de la galaxie. Leur dévotion inébranlable à la franchise a renforcé les liens entre les membres, créant un sentiment d’appartenance et d’enthousiasme partagé, souvent décrit comme « la voie », reflétant le parcours collectif et les valeurs adoptées par les aficionados de Star Wars à travers le monde.

Le 4 mai, les fans de Star Wars célèbrent un jeu de mots ludique issu de la célèbre réplique du film, « Que la Force soit avec vous », en cette Star Wars Day. Ce jeu de mots remonte à 1978, juste un an après la sortie du film original « Un Nouvel Espoir ».

Bien que cette fête Star Wars Day non officielle ait commencé modestement, elle a gagné en popularité ces dernières années grâce aux hashtags sur les réseaux sociaux.