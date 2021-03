OnePlus révèle design de son OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro devrait être l’un des smartphones Android les plus intéressants pour 2021, et environ une semaine avant son annonce, des rendus officiels ont été partagés pour que le monde entier puisse les voir. OnePlus organisera un événement de lancement virtuel le 23 mars pour annoncer comme il se doit le OnePlus 9 Pro, mais la société a déjà révélé quelques détails clés sur le futur appareil. Avant ces images officielles, OnePlus a annoncé son partenariat avec Hasselblad et quelques spécifications de la caméra du 9 Pro.

Le compte Twitter de OnePlus France a partagé les teasers ci-dessous pour le futur flagship qui montre presque tous les angles que vous voudriez voir du OnePlus 9 Pro. Il semble également confirmer une nouvelle variante de couleur appelée Morning Mist.

Nous avons déjà vu le module de caméra de cet appareil dans d’autres teasers (comme celui en haut de cette page), mais c’est la première fois que nous voyons le smartphone dans un tel détail à partir des canaux officiels de la société.

Morning Mist semble être un design en verre réfléchissant avec un effet blanc sur ces clichés, mais on ne sait pas actuellement si c’est l’effet de la scène enneigée sur laquelle ils sont filmés ou réellement la couleur du smartphone. Le smartphone a également des bords incurvés sur l’écran ainsi qu’à l’arrière de l’appareil.

Le verre réfléchissant spécialement conçu élève le #OnePlus9Pro Morning Mist à de nouveaux niveaux d’excellence en matière de conception. Il n’y a rien d’autre comme ça. Découvrez-en plus le 23 mars.

👉 https://t.co/ys3lKuuWsd pic.twitter.com/h0ayknaKUT —OnePlus France (@oneplus_fr) March 15, 2021

Le module de caméra sur le OnePlus 9 Pro a quatre lentilles, et il a le logo Hasselblad également incrusté sur la caméra. Nous savons que le OnePlus 9 Pro comprendra un capteur Sony IMX789 et une caméra ultra-large. OnePlus a également conclu un partenariat avec la célèbre marque de caméras Hasselblad dans le but d’améliorer l’étalonnage des couleurs sur ses appareils. Cependant, nul doute qu’il y a plus de choses à savoir sur les caméras du OnePlus 9 Pro.

Et quand est-il du OnePlus 9 ?

Alors que nous venons de voir les 3 coloris attendus sur le OnePlus 9, cela n’inclut pas cette nuance Morning Mist. La société met l’accent sur le teasing du OnePlus 9 Pro, donc il se peut qu’il y ait plus à apprendre sur le OnePlus 9 standard avant son lancement.

Le 23 mars est le grand événement de lancement du OnePlus 9 Pro, mais nous devrions à en apprendre davantage dans la semaine à venir, puisque la société va continuer à teaser sa gamme de smartphones.