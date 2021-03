OnePlus commence à parler des avantages de Hassleblad pour sa série OnePlus 9

Le dernier communiqué de OnePlus montre tout un tas de choses sur le OnePlus 9 et leur prochaine collaboration avec Hassleblad. Une série « Behind the Lens » a été révélée, avec un « Episode 1 » apparaissant le 11 mars 2021. Ce premier épisode de la série ne montre pas seulement un tas de détails sur le développement du premier smartphone Hassleblad x OnePlus — il donne également plusieurs aperçus dudit appareil, à l’avant et à l’arrière.

La série de OnePlus 9 sera plus que probablement publiée en plusieurs itérations, d’après les fuites que nous avons vues au cours des dernières semaines. Il sera intéressant de voir à quel point cette collaboration avec Hassleblad change la façon dont OnePlus sort ses smartphones. Il sera intéressant de voir si la marque affectera le nombre d’itérations d’un même smartphone que l’entreprise doit sortir à chaque nouvelle période de sortie.

À propos de ce partenariat, le fondateur et PDG de la société, Pete Lau, a déclaré : « OnePlus a toujours donné la priorité à une expérience utilisateur haut de gamme sur tout le reste. À partir de 2021, nous faisons un effort concerté pour améliorer de manière significative l’expérience de la caméra du smartphone pour nos utilisateurs, avec l’expertise d’un partenaire vraiment légendaire en Hasselblad. Grâce au matériel haut de gamme et à la photographie computationnelle de OnePlus, ainsi qu’aux riches connaissances esthétiques de Hasselblad en matière de photographie traditionnelle, je suis convaincu que la série 9 de OnePlus constituera un bond en avant majeur dans notre capacité à proposer un appareil photo phare haut de gamme ».

Dans le cadre de ce partenariat, OnePlus travaillera avec Hasselblad sur diverses améliorations de la caméra. Les deux sociétés travaillent actuellement sur des optimisations logicielles, comme le réglage des couleurs et l’étalonnage des capteurs, et elles prévoient de s’étendre à d’autres dimensions à l’avenir. Les résultats de ce partenariat seront évidents sur la prochaine série OnePlus 9, qui disposera d’une nouvelle solution de couleur, appelée « Natural Color Calibration with Hasselblad ».

Dans le premier épisode « Behind the Lens », nous voyons le fondateur, PDG et chef de produit de OnePlus, Pete Lau, parler des façons dont l’héritage Hassleblad est intégré à la gamme OnePlus 9, à commencer par la couleur. OnePlus affirme que cette solution de couleur se traduira par des couleurs plus précises sur le plan perceptif et plus naturelles pour les photos prises avec les appareils phares de OnePlus. Elle servira également de nouvelle norme d’étalonnage des couleurs pour les futures caméras des smartphones de OnePlus.

« Pendant tant d’années, ils ont travaillé pour définir une couleur Hassleblad », a déclaré Lau. « Pour cette collaboration, nous recréons cette couleur Hassleblad vieille de 80 ans sur nos smartphones de la série OnePlus 9. En supposant que ce que nous voyons dans la vidéo ci-dessus est une représentation exacte de ce que le smartphone est capable de faire, nous aurons un saut quantique dans les prouesses photographiques dans notre main. Regardez ce teaser lunaire ! ». Outre le nouveau profil d’étalonnage des couleurs, la série OnePlus 9 sera dotée d’un nouveau mode Hasselblad Pro.

Rendez-vous le 23 mars !

Nous avons vu quelques détails supplémentaires sur la série OnePlus 9 au cours des deux dernières semaines, et il est plus que probable que nous en verrons davantage d’ici à ce que le grand événement soit en direct.

Historiquement, les appareils OnePlus ont été à la traîne de la concurrence sur le front de la caméra. Je suis donc impatient de voir si OnePlus parvient enfin à offrir des performances de caméra de niveau phare sur la série OnePlus 9 en partenariat avec Hasselblad. L’événement de la série OnePlus 9 aura lieu le 23 mars 2021. À ce moment-là, nous aurons la date de sortie de la série OnePlus 9, les prix et des informations sur ce qu’il y a à l’intérieur. Restez dans les parages !