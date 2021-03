Le OnePlus 9 se décline en 3 couleurs avec un châssis en plastique

Le OnePlus 9 ne cesse de s’afficher sur la toile, et la dernière fuite prenant la forme de rendus montrant le OnePlus 9 en trois coloris, et suggérant qu’il pourrait être, au moins partiellement, en plastique.

Ces rendus ont été partagés sur Twitter par Ishan Agarwal, et vous pouvez les voir ci-dessous. Ils correspondent aux précédentes fuites et semblent convaincants, mais comme toujours, il est important de les prendre avec des pincettes.

Selon Agarwal, les coloris disponibles seront Stellar Black (noir), Arctic Sky (bleu), et Winter Mist (violet). Vous pouvez également voir qu’il y a un écran plat avec une caméra perforée dans le coin supérieur gauche, tandis qu’autour de l’arrière, il y a une caméra à triples objectifs avec la marque Hasselblad — un partenariat que OnePlus a déjà confirmé.

Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de bandes d’antennes sur le châssis, ce qui suggère fortement qu’il est fait de plastique. Il s’agit — là d’une caractéristique nécessaire pour un châssis métallique, car un signal ne peut pas facilement passer à travers le métal, mais elles ne sont pas nécessaires avec le plastique.

Agarwal suggère spécifiquement que cela signifie que le châssis est en plastique, et il n’est pas le premier à le faire.

OnePlus 9 5G High Quality 4K Watermark-less renders!

Color options:

-Stellar Black

-Arctic Sky

-Winter Mist

A Flat Display & seems like OnePlus is adopting a plastic frame too as lack of antenna bands indicate.

Artic Sky is 💙 for me. What about you?#OnePlus9Series #OnePlus9 pic.twitter.com/M91Pf3lnlS

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 14, 2021