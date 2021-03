La gamme OnePlus 9 sera lancé le 23 mars, avec des caméras Hasselblad

OnePlus a finalement annoncé que sa gamme phare de smartphones OnePlus 9, qui a longtemps fait l’objet de rumeurs, rivalisera avec la gamme Galaxy S21 de Samsung pour tenter de devenir le meilleur smartphone de 2021. De plus, la date de lancement de OnePlus 9 est fixée au 23 mars, avec un événement de lancement à 16 heures, heure française, en streaming sur le site Web de OnePlus.

La série OnePlus 9, dont la rumeur dit qu’il s’agit du 9 et du 9 Pro, a un atout de taille dans sa manche : la célèbre société de caméra Hasselblad a coopéré avec OnePlus pour aider à moderniser les systèmes de caméras des nouveaux smartphones, selon un communiqué de presse.

Le fabricant n’a rien confirmé d’important sur les prochains smartphones, à part les détails de la caméra (ils utiliseront un capteur Sony IMX789, par exemple), et qu’ils devraient être équipés de composants haut de gamme comme le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Jusqu’à présent, les rumeurs ont fait état de l’annonce d’un OnePlus 9 Pro avec un écran incurvé à une résolution 1440p et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une charge rapide de 45 W et une charge sans fil inversée.

Hasselblad a une réputation incroyable, sur laquelle s’appuie le matériel promotionnel de OnePlus, qui présente des reproductions de photos célèbres prises avec des caméras Hasselblad — comme Earthrise, une photo de notre planète prise par Apollo 11. Alors qu’un OnePlus 9 ne se rendra probablement pas chez notre plus proche voisin céleste pour une séance photo, le fabricant de smartphones envoie un signal clair avec le partenariat qu’il répond enfin à l’une des plus grandes critiques de la gamme de téléphones OnePlus : la faiblesse des caméras.

En effet, bien que OnePlus développe l’un des meilleurs smartphones phares du marché, les caméras ont toujours été un peu ternes. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas si géniales non plus. Pete Lau, PDG de OnePlus, a promis de se concentrer sur la photographie sur mobile et d’élever le niveau de l’expérience de la caméra sur Weibo au début de l’année. Afin de tenir cette promesse, Hasselblad aura un place centrale.

Un fort partenaire

On ne saura pas si ce partenariat permettra d’améliorer la photographie tant que nous n’aurons pas mis la main sur les appareils de la gamme OnePlus 9. De nombreuses marques ont conclu des partenariats avec des fabricants de caméras renommés au fil des ans, mais certains de ces partenariats ont été plus des coups de pub que de réelles avancées sur le marché de la photo. Au moins, nous savons qu’il ne s’agit pas d’un partenariat unique : OnePlus et Hasselblad travaillent ensemble pendant les trois prochaines années, avec la série OnePlus 9 comme première sortie.

OnePlus a également fait la lumière sur l’étendue du partenariat, affirmant que Hasselblad travaillera avec eux pour améliorer plusieurs parties du système de caméra : tout d’abord le logiciel, en affinant le réglage des couleurs et le calibrage du capteur pour « apporter des couleurs plus précises sur le plan perceptif et plus naturel aux photos prises avec les appareils phares de OnePlus », selon un communiqué de presse. Il y a également un mode Hasselblad Pro dans l’appareil photo du smartphone qui aura une nouvelle interface utilisateur basée sur le logiciel de traitement d’image de la société pour un meilleur contrôle afin de régler les photos avec précision.

De grosses ambitions

OnePlus a d’autres ambitions pour améliorer ses appareils photo sur une période de trois ans, notamment l’ouverture de quatre laboratoires de R&D supplémentaires, le développement d’une caméra avec un champ de vision de 140 degrés (les objectifs ultra-larges actuels gèrent environ 120 degrés), une mise au point plus rapide de la caméra autonome et un « objectif à forme libre » qui fait ses débuts dans le OnePlus 9 et qui réduit la distorsion des bords dans les photos ultra-larges.

Alors oui, OnePlus cherche à affronter Vivo/Zeiss et Huawei/Leica dans le paysage Android avec son dernier partenaire Hasselblad. Il sera très intéressant de voir les fruits de ce partenariat avec le lancement de la gamme OnePlus 9 le 23 mars prochain.