Signal facilite le transfert du compte d’un utilisateur vers un nouvel appareil

Un récent rapport de TestingCatalog suggère toutefois que Signal teste actuellement en version bêta une fonctionnalité destinée à faciliter le processus. Cette fonctionnalité, baptisée « Transfer Account », permettra aux utilisateurs de transférer leurs données Signal vers un nouvel appareil Android « rapidement et en toute sécurité ». De plus, elle sécurisera les sauvegardes par un chiffrement de bout en bout , à l’instar de la prochaine fonctionnalité de WhatsApp.

