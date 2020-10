Tous les produits Made by Google utilisent désormais des matériaux recyclés

La décision d’Apple d’exclure un chargeur de la boîte de l’iPhone 12 a, sans surprise, déclenché une certaine controverse, mais elle a également déclenché des discussions sur l’écologie dans le monde du mobile. Fidèle à son image de précurseur, on spécule déjà sur le fait que d’autres fabricants comme Samsung finiront par emboîter le pas malgré les déclarations contraires. Google contourne commodément cette question et se concentre plutôt sur ses efforts visant à bannir complètement le plastique de ses produits d’ici 2025, du moins en ce qui concerne leur emballage.

Presque tout le monde s’accorde à dire que le plastique est mauvais pour l’environnement, mais s’en débarrasser est plus facile à dire qu’à faire. Bien que nous puissions personnellement faire notre part pour réduire l’utilisation de ce matériau, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour pousser les entreprises à faire de même, si ce n’est défendre leur cause. Même nos smartphones, pour la plupart métalliques, utilisent un peu de plastique, surtout dans les boîtes en carton qu’ils contiennent.

L’année dernière, Google s’est engagé à inclure, d’ici 2022, des matériaux recyclés dans tous ses produits Made By Google, une liste qui comprend les smartphones Pixel, les ordinateurs Pixelbook, les enceintes connectées Google Home, les produits Nest et des accessoires comme les coques de smartphones et les supports de charge.

Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle avait atteint l’un de ses objectifs avant la date prévue : tous les nouveaux produits Pixel et Nest sont désormais conçus avec des matériaux recyclés, selon David Bourne, de Google. Cela ne veut pas dire que ses produits sont entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés, mais ils incluent au moins des matériaux recyclés quelque part dans le produit.

Selon Google, la coque arrière du Pixel 5 est faite d’aluminium recyclé à 100 %, et le nouveau Nest Audio est fait de plastique recyclé à 70 %, avec la couverture en tissu durable qu’il a introduite avec le Nest Mini l’année dernière. Et sur le tout nouveau Nest Thermostat, la plaque de fixation (la partie qui se fixe au mur) est faite de plastique recyclé post-consommation.

« L’importance que Google accorde à l’intégration de matériaux recyclés dans la conception de ses produits ne soutient pas seulement ses engagements en matière de développement durable, mais permet également à ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’investir en toute confiance dans ce type de matériaux et de les développer afin que l’industrie de l’électronique grand public puisse également les utiliser », a déclaré Bourne dans un communiqué.

Des emballages 100 % sans plastique et 100 % recyclables

En outre, l’entreprise s’engage à utiliser des matériaux recyclés ou renouvelables dans au moins 50 % des plastiques utilisés dans tous ses produits matériels d’ici 2025. D’ici 2025, Google s’engage également à ce que les emballages de ses produits soient 100 % sans plastique et 100 % recyclables. « Nous avons déjà réduit l’utilisation du plastique dans nos emballages depuis 2016, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour atteindre ce nouvel objectif », a déclaré Bourne, ajoutant que l’entreprise devra « découvrir des matériaux alternatifs et recyclables » qui protégeront encore ses produits.

Cela suscitera probablement aussi des questions sur les accessoires qui entrent dans la boîte du smartphone Pixel, bien que les objectifs de Google lui donnent une porte de sortie. Il n’est pas nécessaire d’oublier le chargeur. Il suffit de s’assurer qu’il est fabriqué à partir de matériaux recyclés ou renouvelables.

Certification « zéro déchet à la décharge »

Et Google affirme qu’elle travaille à l’obtention de la certification « zéro déchet à la décharge » sur tous ses sites de fabrication d’assemblage final d’ici 2022, ce qui signifie que la majorité des déchets issus de ces opérations seront recyclés.