Google pourrait enfin lancer sa nouvelle enceinte connectée dopée à Gemini. Selon une page produit repérée chez Best Buy Canada, le Google Home Speaker serait attendu le 25 juin 2026, même si la date a depuis été retirée.

Une fuite qui tombe au bon moment

Google annonce toujours officiellement une sortie au printemps 2026, sans date précise. Le 25 juin arrive quelques jours après la fin du printemps, ce qui rend cette fuite crédible sans la confirmer totalement.

Cette discrétion prolongée s’explique probablement par le déploiement progressif de Gemini for Home, encore en phase d’accès anticipé sur certains marchés.

Une enceinte pensée pour la maison pilotée par IA

Le Google Home Speaker mise sur un design compact à son 360 degrés, avec une enveloppe textile et quatre coloris : Porcelain, Hazel, Jade et Berry. Google met aussi en avant Gemini Live, le contrôle domotique en langage naturel et l’association de deux enceintes avec un Google TV Streamer pour créer une configuration home cinéma.

Certaines fonctions avancées, comme le brainstorming avec Gemini Live, nécessiteront un abonnement. Best Buy Canada mentionne également un prix de 99,99 dollars aux États-Unis.

Google veut reprendre la main dans la maison connectée

Avec cette enceinte, Google ne cherche pas seulement à remplacer un Nest Audio vieillissant. Il veut installer Gemini au centre du foyer, là où Alexa et Siri ont longtemps structuré l’usage vocal.

Le vrai défi sera moins matériel que logiciel : une enceinte IA doit comprendre les demandes complexes, gérer les appareils connectés sans friction et inspirer confiance au quotidien. Si Google réussit ce passage, le Home Speaker pourrait devenir la première vraie vitrine domestique de Gemini.