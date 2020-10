Et si le Galaxy S21 n’avait pas de chargeur et d’écouteurs dans la boîte ?

Et si le Galaxy S21 n'avait pas de chargeur et d'écouteurs dans la boîte ?

Au début de ce mois, Apple a cessé d’offrir des EarPods et des adaptateurs secteur avec sa gamme d’iPhone 12. Alors que nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung n’inclura pas de chargeurs avec la série Galaxy S21 avant même le lancement de l’iPhone 12, un nouveau rapport en provenance de la Corée du Sud affirme que le Galaxy S21 ne sera pas non plus livré avec des écouteurs.

Le rapport provient de ChosunBiz et cite des sources industrielles qui connaissent bien le sujet. Tout comme la nouvelle boîte d’Apple, cette décision stratégique se traduira par un emballage compact pour les produits phares de Samsung. Ainsi, alors que la gamme Galaxy S20 comprenait un chargeur de 25 W et une paire d’écouteurs USB-C AKG, la série Galaxy S21 pourrait ne comprendre qu’un câble et un outil d’éjection de la carte SIM.

Pour les non-initiés, Samsung propose des écouteurs USB-C AKG et un secteur de charge de 25 W avec ses smartphones phares. Alors que la plupart des marques de smartphones Android ont cessé d’inclure des écouteurs dans la boîte, Samsung a été l’un des rares constructeurs à poursuivre la tradition de l’offre groupée d’écouteurs — une obligation qui restera néanmoins effective en France, et pour laquelle Samsung devra trouver une parade, comme Apple l’a fait.

Si cette rumeur se vérifie, l’équipe des réseaux sociaux de Samsung va certainement passer un mauvais moment.

Peu après qu’Apple ait annoncé son intention de se débarrasser de l’adaptateur secteur, la page Facebook officielle de Samsung a partagé un message vantant la présence du chargeur.

Un lancement en début d’année ?

Quand on y pense, Samsung est mieux équipée pour cesser d’inclure des chargeurs et des écouteurs. Contrairement à Apple qui vous oblige indirectement à acheter un nouveau chargeur en couplant un câble USB-C vers Lightning, Samsung a utilisé des adaptateurs USB-C dans ses récents fleurons. Mais, le fait de ne pas inclure ces produits dans la boîte ne réduira pas massivement l’impact environnemental de Samsung. Même si les petites boîtes permettront de réduire les frais d’expédition, comme Apple, la société devra quand même produire des chargeurs et des écouteurs pour les vendre aux utilisateurs qui ont besoin de les remplacer.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour savoir si Samsung retire effectivement les écouteurs et le chargeur de la boîte. Selon de v rapports, Samsung pourrait lancer la série Galaxy S21 d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine.