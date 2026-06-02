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Pixel Watch 5 : une fuite insolite révèle la future montre Google au fond de l’océan

Pixel Watch 5 : une fuite insolite révèle la future montre Google au fond de l’océan

Les fuites de produits technologiques suivent généralement un scénario bien rodé : un prototype oublié dans un café, des rendus publiés par erreur ou quelques clichés volés dans une usine. Mais cette fois, l’histoire pourrait entrer directement dans le panthéon des leaks les plus insolites.

Selon un récit partagé sur les réseaux sociaux, une supposée Google Pixel Watch 5 aurait été retrouvée au fond de l’océan près de l’île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. Une découverte aussi improbable qu’intrigante, qui pourrait offrir un premier aperçu de la future montre connectée de Google.

Une Pixel Watch 5 retrouvée lors d’une plongée sous-marine

L’histoire a été révélée par Randy Pitchford, cofondateur de Gearbox Software, qui affirme qu’un de ses proches a découvert l’appareil lors d’une séance de plongée. Le plus surprenant n’est pas seulement la découverte elle-même, mais le fait que la montre aurait conservé un état de fonctionnement apparent malgré son séjour sous l’eau.

Quelques heures plus tard, Pitchford indiquait que le propriétaire présumé de l’appareil avait déjà été identifié grâce aux réseaux sociaux et que des démarches étaient en cours pour lui restituer la montre.

Une anecdote qui aurait pu passer pour une simple curiosité… si les photos publiées n’avaient pas attiré l’attention de la communauté tech.

Des marquages qui évoquent clairement la Pixel Watch 5

Les clichés montrent un appareil au design très proche des générations actuelles de la Pixel Watch. À l’arrière, plusieurs inscriptions sont visibles, dont les mentions « Google » et « Pixel Watch 5 ». On peut également distinguer plusieurs capteurs et technologies déjà familiers de l’écosystème Pixel :

Capteur de fréquence cardiaque

Mesure SpO2 (oxygénation sanguine)

Capteur EDA (activité électrodermale)

Capteur de température cutanée

Pulse Sensor

Connectivité UWB (Ultra Wideband)

Certification IP68

L’ensemble donne l’impression d’un prototype particulièrement avancé, voire d’un produit proche de la commercialisation.

Un design qui semble presque finalisé

Les images de la face avant montrent une montre reprenant le langage esthétique caractéristique des Pixel Watch : un boîtier circulaire minimaliste et des bordures visuellement similaires aux modèles actuels.

Ce qui intrigue davantage, c’est le niveau de finition apparent. Habituellement, les prototypes de développement affichent des éléments de camouflage ou des modifications destinées à masquer certains détails. Ici, le produit semble déjà très proche d’une version commerciale.

Bien entendu, aucune confirmation officielle n’a été apportée par Google à ce stade.

Un calendrier qui soulève des questions

Cette fuite intervient dans un contexte particulier. La génération précédente de la Pixel Watch a été lancée relativement récemment, ce qui rend l’apparition d’un prototype aussi abouti de la Pixel Watch 5 assez surprenante.

Deux hypothèses émergent :

Il pourrait s’agir d’un prototype interne utilisé dans le cadre de tests avancés.

Les images pourraient représenter une version de préproduction destinée à des essais en conditions réelles.

Les grands fabricants testent régulièrement leurs appareils en dehors des laboratoires afin d’évaluer leur comportement dans différents environnements. En revanche, peu de scénarios prévoient qu’un prototype termine son parcours au fond des Caraïbes.

Quand les fuites deviennent un outil marketing involontaire

Qu’elle soit authentique ou non, cette histoire illustre parfaitement l’évolution de la culture des fuites dans l’industrie technologique. Autrefois limitées à quelques documents confidentiels ou à des photos de mauvaise qualité, les révélations autour des futurs produits sont devenues un véritable phénomène médiatique. Chaque détail est analysé, chaque image disséquée, parfois plusieurs mois avant une annonce officielle.

Si cette Pixel Watch 5 est bien réelle, Google se retrouve face à l’une des fuites les plus inhabituelles jamais observées dans l’industrie. Et paradoxalement, ce type d’incident contribue souvent à alimenter l’intérêt autour d’un produit avant même son lancement.

Après tout, une montre retrouvée dans l’océan génère sans doute davantage de curiosité qu’un simple rendu publié sur Internet.