La manette DualSense de la PlayStation 5 sera compatible avec Android et Windows

La toute nouvelle manette DualSense de la PlayStation 5 de Sony serait également compatible avec les PC Windows et les smartphones Android. Le YouTuber Austin Evans aurait été le premier à le signaler après avoir mis la main sur la manette.

La manette DualSense peut être connectée aux ordinateurs portables Surface Laptop Go de Microsoft ainsi qu’au nouveau smartphone Pixel 5 de Google. En fait, elle peut également être utilisée pour jouer à des jeux Xbox, comme Forza, sur des appareils Android à l’aide du service de streaming de jeux xCloud de Microsoft.

Notez que si la manette DualSense se connecte au Surface Go en USB, elle ne peut être branchée au Pixel 5 que comme une manette de jeu Bluetooth. Cela dit, le jeu depuis xCloud semble parfaitement fonctionner sur le smartphone de Google, ce qui laisse penser qu’elle devrait être compatible de la même manière avec presque tous les appareils Android.

En attendant, il convient de noter que le contrôleur DualSense de la PS5 n’est pas compatible avec la PS4, ce qui signifie que vous ne pouvez pas remplacer votre contrôleur PS4 existant par le nouvel appareil, même si vous le souhaitez. De plus, elle n’est pas compatible avec les Xbox Series X|S, mais c’est normal. Cependant, le fait qu’elle puisse être utilisée pour jouer à des jeux Xbox est une découverte notable, même si ce n’est que de manière détournée.

En outre, le YouTuber note que la disposition des boutons de la nouvelle manette ressemble exactement à celle des précédentes manettes DualShock 4. Il y a un D-pad sur la gauche, quatre boutons sur la droite, deux sticks analogiques en bas, quatre déclencheurs vers l’avant, un touchpad au milieu avec le bouton PS en dessous, un bouton MUTE et deux boutons « créer » et « options ». Evans a noté que les boutons ont un meilleur amortissement pour rendre chaque pression plus intense. Evans a également souligné un détail intéressant sur la conception du contrôleur. Vers l’arrière, des bosses ont été ajoutées pour assurer une bonne prise en main pendant le jeu. Vues de près, ces bosses semblent être un assortiment de petits symboles représentant les boutons de la PlayStation — cercle, croix, carré et triangle.

Des nouveautés

Sony a officiellement dévoilé la manette sans fil DualSense au début de l’année, bien avant le lancement officiel de la PS5. La manette sera équipée d’une batterie d’une capacité de 1 560 mAh, soit plus de 50 % de plus que la batterie de 1 000 mAh de la manette DualShock de la PS4. Bien que la manette ne soit pas encore disponible à l’achat, Sony a annoncé qu’elle sera vendue au prix de 69,99 euros.

En outre, la barre lumineuse se déplace vers la zone du pavé tactile, le contrôleur utilise désormais la rétroaction haptique au lieu du petit moteur électrique, et les déclencheurs sont à tension variable. Vous remarquerez que le bouton de partage semble avoir été retiré, mais qu’il est toujours là sous la forme d’un bouton « Créer » nouvellement nommé, qui offrira « de nouvelles façons pour les joueurs de créer du contenu à partager ».

D’autres ajouts intéressants sont le chargement par un port USB-C (attendu depuis longtemps), et un réseau de microphones intégré, une première pour les manettes de Sony, qui permet aux joueurs de discuter avec des amis sans avoir à utiliser un casque.