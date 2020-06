Le Pixel 4a de Google est disponible dans deux boutiques françaises en ligne

Le Pixel 4a de Google n’a toujours pas été dévoilé, malgré une avalanche de rumeurs et de fuites qui laissent penser qu’il sera bientôt prêt à être expédié début juillet. Aujourd’hui, le Pixel 4a a été mis en vente dans deux boutiques françaises sur Internet avant même que Google ne le fasse.

Cela pourrait très bien être dû au fait que Google avait initialement prévu de révéler le Pixel 4a plus tôt que maintenant, mais a été retardé par la pandémie mondiale qui s’est installée dans les premiers mois de l’année 2020. Il n’est pas certain que les utilisateurs puissent réellement acheter le smartphone et le recevoir dans ces boutiques en ligne, mais ce n’est pas à exclure !

Le Google Pixel 4a est apparu sur Ordimedia et eStock.fr en deux coloris et a fait l’objet d’une fuite sur AndroidWorld. Le Pixel 4a est apparu en noir et bleu, avec une taille de mémoire interne de 128 Go. Les dates de livraison prévues sont la semaine prochaine (pour eStock), et le 7 juillet 2020 (pour Ordimedia).

Le prix de l’appareil est également inclus et s’élève à 509,56 euros. Il s’agit certainement d’un prix indicatif. .

Le Google Pixel 4a a déjà fait l’objet de plusieurs fuites, avec des spécifications concernant l’avant, l’arrière et les entrailles du smartphone. Cet appareil agira d’une manière très analogue à celle du Pixel 3a, un appareil qui reprend les caractéristiques essentielles du Pixel 4, mais réduit tout ce qui est haut de gamme, permettant une réduction significative du prix.

Une sortie prochainement ?

Le Pixel 4a de Google devrait apparaître en réalité avec une date de sortie prévue courant juillet. À cette date, le Pixel 4a devrait être doté d’un écran OLED de 5,81 pouces et d’une caméra frontale poinçonnée en façade dans le coin supérieur gauche. La résolution de l’écran dans lequel le trou est poinçonné devrait être de 2 340 x 1 080 pixels.

Cet appareil devrait avoir un seul capteur photo de 12,2 mégapixels à l’arrière et une batterie d’une capacité de 3 080 mAh à l’intérieur. Le Pixel 4a sera certainement lancé en bleu et en noir en une seule itération de la taille du stockage interne à 128 Go. Espérons qu’il soit aussi performant que Pixel 3a, un must-have encore aujourd’hui.