Honor lance le Honor 9A, un smartphone sans Google à 129 euros

Bien que Huawei soit naturellement sous les feux des projecteurs lorsqu’il s’agit de restrictions imposées par le gouvernement américain, les effets se répercutent également sur ses filiales. Récemment, même le fabricant de puces Kirin, HiSilicon, s’est retrouvé mêlé à la controverse et ces deux incidents finiront par frapper durement Honor. Tout comme sa société mère, Honor affiche un visage fort et courageux, en poussant le lancement mondial de son dernier smartphone de milieu de gamme en Europe, vantant l’énorme batterie du Honor 9A à un marché encore très dépendant des applications et des services de Google.

Les marchés locaux de Huawei et de Honor se moquent bien de l’absence d’applications et de services de Google, car le Google Play Store n’a jamais été disponible en Chine. Mais c’est une tout autre histoire sur les marchés mondiaux, en particulier en France où Google est synonyme d’Android. Ici, Huawei a fortement poussé ses propres solutions de remplacement, c’est pourquoi son App Gallery occupe une place importante dans son marketing.

Pesant seulement 185 g et doté de bordures ultra-fines de 9,04 mm, le Honor 9A se vante d’un « design élégant et ultra mince ». Il est doté d’un écran Fullview de 6,30 pouces avec une résolution plutôt étrange de 1 600×720 pixels, avec une encoche en forme de goutte au centre pour loger la caméra frontale de 8 mégapixels.

Sur le plan des spécifications, le Honor 9A est conforme à ce que l’on peut attendre d’un smartphone de milieu de gamme, avec son processeur MediaTek Helio P22 et ses 3 Go de RAM. La vraie renommée de ce smartphone n’est même pas ses trois caméras (un objectif de 13 mégapixels, un capteur photo grand-angle de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 mégapixels), mais son énorme batterie d’une capacité 5 000 mAh qui, compte tenu du reste des spécifications, va durer plus d’une journée. Honor affirme que le 9A supporte jusqu’à 33 heures d’appels 4G, jusqu’à 35 heures de lecture vidéo et jusqu’à 37 heures de lecture radio FM.

Fonctionnant sous Android 10, le Honor 9A arrive donc avec le Huawei App Gallery, et les applications et services de Huawei à la place de ceux de Google. Autrement dit, cela signifie que vous ne retrouverez pas le Google Play Store, Chrome, YouTube, Gmail, etc.

Le Honor 9A sera disponible prix de 149 euros, à partir du 1er juillet. Et pour son lancement, il bénéficiera d’une réduction de 20 euros soit 129 euros.

Un pack spécial avec le Honor MagicBook 14 et Microsoft 365 Personnel

Mais ce n’est pas la seule chose que Honor a en réserve. Elle annonce également toute une série de nouveaux produits, dont un ordinateur portable Honor MagicBook 14 à 649,90 euros avec un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Personnel. Sous le capot, le MagicBook 14 va se vanter de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage par un SSD, et d’une webcam discrètement dissimulée sous le clavier.

Il y a aussi des objets connectés sous forme de montres connectées et d’écouteurs, dont les nouveaux écouteurs True Wireless Honor Choice. Les nouveaux programmes sont peut-être le signe le plus important de l’essor de Honor dans la région. En plus des remises et des gratuités pour les premières inscriptions dans sa file d’attente VIP, Honor proposera également des options de financement pour les produits coûtant plus de 149 euros.