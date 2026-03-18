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Instagram : toutes les fonctionnalités de messagerie directe en 2026

Instagram permet désormais des relectures de photos et de vidéos

En 2017, Instagram introduisait une fonctionnalité permettant de remixer les photos reçues en message privé. Depuis, la messagerie directe d’Instagram a été profondément transformée. En 2026, voici un tour complet des fonctionnalités de messagerie et de contrôle disponibles sur Instagram.

La relecture et le remix de photos : toujours disponibles

La fonctionnalité originale de cet article est toujours présente. Lorsque vous recevez une photo ou vidéo en message direct, vous pouvez :

Définir un message à visionnage unique — le destinataire ne peut le voir qu’une seule fois

— le destinataire ne peut le voir qu’une seule fois Choisir « Autoriser la relecture » pour que le destinataire puisse le revoir plusieurs fois

pour que le destinataire puisse le revoir plusieurs fois Utiliser l’icône appareil photo pour remixer la photo reçue avec des gribouillages, du texte ou des autocollants

Les nouveautés des messages directs en 2026

Instagram a considérablement enrichi sa messagerie directe en 2025 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Messages programmés — envoyez un message jusqu’à 29 jours à l’avance, idéal pour les fuseaux horaires différents

— envoyez un message jusqu’à 29 jours à l’avance, idéal pour les fuseaux horaires différents Épinglage de messages — gardez jusqu’à 3 messages importants en haut d’une conversation

— gardez jusqu’à 3 messages importants en haut d’une conversation Invitations par QR code — facilitez l’ajout d’amis à une conversation de groupe

— facilitez l’ajout d’amis à une conversation de groupe Traduction intégrée — disponible en 99 langues directement dans les DM

— disponible en 99 langues directement dans les DM Partage de musique — écoutez simultanément des morceaux avec vos amis sans quitter l’application

Mieux contrôler votre expérience Instagram

Instagram offre désormais bien plus de contrôle sur votre expérience globale. Vous pouvez réinitialiser complètement les recommandations de votre fil, de l’onglet Explore et des Reels en quelques clics. La fonctionnalité « Your Algorithm » vous permet même de choisir manuellement les sujets qui alimentent votre fil Reels.

Pour les créateurs, les Reels d’essai permettent de tester un contenu auprès d’une audience limitée avant de le publier à tous ses abonnés. Et les carrousels acceptent désormais jusqu’à 20 photos ou vidéos, contre 10 auparavant.

Ce qui a changé depuis 2017

Instagram n’est plus seulement une plateforme de partage de photos. En 2026, c’est un écosystème complet avec les Reels (vidéos courtes), les Stories, les Lives (désormais réservés aux comptes avec 1 000 abonnés minimum), la messagerie directe enrichie et même une carte de localisation en temps réel. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités d’Instagram, consultez le centre d’aide officiel d’Instagram.