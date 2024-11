Instagram : Maîtrisez votre fil d’actualité et vos suggestions de contenu

Instagram continue d’améliorer son expérience utilisateur avec une nouvelle fonctionnalité de réinitialisation des recommandations.

Cet outil permettra aux utilisateurs de repartir à zéro avec les contenus suggérés dans leur fil, l’onglet Explore et les Reels. Cette fonctionnalité, annoncée récemment par Meta, sera déployée mondialement bientôt et cible tous les utilisateurs, y compris les adolescents.

Grâce à cet outil, les utilisateurs pourront nettoyer leur algorithme de contenu actuel en seulement quelques clics. Une fois activé, Instagram commence à personnaliser à nouveau les suggestions de contenu en se basant sur les nouvelles interactions de l’utilisateur avec des comptes, publications et Reels.

Lors de la réinitialisation, les utilisateurs auront également la possibilité de revoir les comptes qu’ils suivent pour décider s’ils souhaitent s’en désabonner, facilitant ainsi un rafraîchissement total de leurs recommandations.

Pour tous les utilisateurs, y compris les adolescents

Meta insiste sur le fait que cette fonctionnalité est conçue pour être utilisée par tous les âges, notamment les comptes ados : « Nous voulons nous assurer que tout le monde sur Instagram — en particulier les adolescents — bénéficie d’expériences sûres, positives et adaptées à leur âge, et que le temps passé sur Instagram soit perçu comme utile et agréable ».

Cette initiative vise à offrir aux adolescents un contrôle accru sur leur expérience, afin que leur flux reflète leurs passions et centres d’intérêt en constante évolution.

Un outil complémentaire aux fonctionnalités actuelles

Cette nouvelle fonction s’ajoute aux outils déjà disponibles pour affiner les recommandations, tels que :

Marquer des publications comme « intéressantes » ou « non intéressantes » pour ajuster l’algorithme.

Filtres de mots cachés pour masquer des contenus contenant des expressions spécifiques.

Ces options permettent une personnalisation quotidienne, tandis que l’outil de réinitialisation offre une solution radicale pour repartir de zéro.

Pourquoi cette fonctionnalité que maintenant ?

Selon Meta, une part significative des utilisateurs ressent parfois un décalage entre leurs centres d’intérêt actuels et les contenus proposés par l’algorithme. Ce nouvel outil leur permettra de mieux modeler leur flux, d’autant plus que :

72 % des utilisateurs utilisent leur smartphone en magasin, et beaucoup laissent des achats en suspens faute d’informations adaptées, selon des études liées à Google Lens.

Les besoins et les passions des utilisateurs évoluent avec le temps, nécessitant une adaptation continue des recommandations.

Meta souligne que la réinitialisation des recommandations peut être effectuée rapidement et simplement, et que l’algorithme recommencera à apprendre et à s’affiner au fil des interactions. Cette mise à jour fait partie d’un ensemble d’améliorations visant à rendre Instagram plus dynamique, personnalisé et adapté aux besoins des utilisateurs.

Avec cette fonctionnalité et d’autres mises à jour récentes, Instagram continue de montrer son engagement à améliorer l’expérience de ses utilisateurs, en leur offrant davantage de contrôle et de personnalisation, que ce soit pour les contenus ou les connexions sociales.