OPPO Watch X3 : Titane, ECG et autonomie record pour la nouvelle montre premium

OPPO a profité du lancement du Find N6 pour dévoiler un autre produit clé de son écosystème premium : la OPPO Watch X3. Avec cette nouvelle génération, la marque ne cherche pas seulement à rafraîchir sa montre connectée.

Elle veut clairement monter en gamme, avec un design en titane, un positionnement très axé santé et des fonctions autonomes qui la rapprochent davantage d’un véritable compagnon mobile que d’un simple accessoire.

OPPO Watch X3 : Un design plus haut de gamme, plus fin et plus robuste

La OPPO Watch X3 adopte un boîtier en titane TC4 de grade aérospatial, que OPPO présente comme 16 % plus léger et 6,4 % plus fin que celui de la génération précédente. La montre embarque aussi un verre saphir et un écran LTPO OLED de 1,5 pouce capable d’atteindre jusqu’à 3000 nits en luminosité maximale, ce qui doit améliorer la lisibilité en plein soleil.

OPPO met également en avant des certifications IP68/IP69 et MIL-STD-810H, signe que la Watch X3 veut combiner raffinement visuel et robustesse quotidienne.

Dans un marché des montres connectées souvent partagé entre élégance et résistance, OPPO tente ici de cocher les deux cases à la fois. Et, c’est probablement l’un des aspects les plus intéressants du produit : la OPPO Watch X3 ne cherche pas à paraître « tech », elle veut paraître premium.

La santé devient le cœur du discours produit

OPPO met particulièrement l’accent sur le suivi de santé. La OPPO Watch X3 propose une évaluation du risque tensionnel sans brassard, un suivi quotidien de la pression artérielle, un ECG, des mesures de fréquence cardiaque, de SpO2 et de température au poignet, ainsi qu’un bilan santé en 60 secondes couvrant 14 indicateurs avec l’appui d’analyses dopées à l’IA.

Le suivi du sommeil est également renforcé avec détection des phases, surveillance du ronflement et analyse des risques liés à certains troubles du sommeil.

Sur le fond, OPPO suit une trajectoire très claire : faire de la montre connectée non plus un produit centré uniquement sur la notification ou le fitness, mais un objet de suivi personnel beaucoup plus transversal. C’est aussi une manière de se positionner face à une concurrence qui, de Samsung à Apple, investit massivement le terrain de la santé préventive.

Sport, GPS double fréquence et fonctions autonomes

La OPPO Watch X3 prend en charge plus de 100 modes sportifs et embarque un GPS double fréquence pour un suivi plus précis des activités en extérieur. OPPO évoque aussi des métriques avancées comme le temps de contact au sol, l’équilibre de foulée, la dépense calorique, ainsi que des fonctions liées à la charge d’entraînement et à la récupération.

Côté usage autonome, la montre intègre l’eSIM pour les appels et messages, ainsi que le NFC pour les paiements, les transports ou le contrôle d’accès. Elle fonctionne sous ColorOS Watch 16 et prend en charge des fonctions comme le streaming musical, la navigation, les notifications rapides et certains gestes de contrôle. Là encore, l’ambition est nette : la Watch X3 veut réduire la dépendance au smartphone, au moins sur les usages du quotidien.

Une autonomie qui reste un argument majeur

OPPO annonce jusqu’à 3 jours d’usage intensif, 5 jours en utilisation standard et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie longue durée. Ces chiffres la placent dans une catégorie intéressante, surtout pour une montre aussi riche en capteurs et en connectivité.

Comme toujours, l’endurance réelle dépendra des usages activés, notamment de l’eSIM, du GPS et de la luminosité, mais l’autonomie reste clairement l’un des piliers du positionnement produit.

Prix et disponibilité

La OPPO Watch X3 est annoncée en trois coloris : Gravity Black, Infinite Titanium et Cosmos Star Orange. En Chine, le modèle Gravity Black est affiché à 2 599 yuans (330 euros), tandis que la version Infinite Titanium monte à 2 799 yuans. À ce stade, les sources repérées ne détaillent pas encore clairement le tarif de la version orange ni un calendrier complet de commercialisation hors de Chine, même si OPPO avait auparavant laissé entendre une présentation à portée plus large.

Au final, la OPPO Watch X3 ressemble moins à une simple mise à jour qu’à une tentative sérieuse d’installer OPPO parmi les acteurs crédibles du segment des montres connectées premium. Design plus noble, santé plus poussée, autonomie solide, fonctions autonomes : la recette n’a rien de révolutionnaire, mais elle devient ici beaucoup plus cohérente.

Et c’est souvent cette cohérence, plus que la promesse d’une fonction spectaculaire, qui fait la différence sur un marché déjà très encombré.