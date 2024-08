Instagram double la capacité des carrousels : Jusqu’à 20 photos et vidéos par post

Instagram vient de mettre en œuvre une modification majeure qui révolutionne la façon dont les utilisateurs peuvent partager leurs moments : les carrousels peuvent désormais contenir jusqu’à 20 photos ou vidéos, doublant ainsi la limite précédente.

Cette mise à jour est idéale pour les fameux « photo dumps » de fin d’été où l’on souhaite capturer tous les moments forts de ses aventures.

Avant cette mise à jour, les utilisateurs étaient limités à partager seulement 10 photos ou vidéos dans un seul carrousel. Cela obligeait souvent à diviser les histoires plus longues ou les collections en plusieurs publications, ce qui perturbait le flux narratif. Avec cette capacité élargie, Instagram offre une expérience de narration plus fluide et immersive.

Le moment de cette mise à jour est particulièrement pertinent, coïncidant avec la fin de l’été, période où beaucoup cherchent à partager leurs souvenirs de vacances et leurs expériences. La possibilité d’inclure plus de contenu dans une seule publication permet aux utilisateurs de créer un récapitulatif plus complet et engageant de leurs aventures estivales, le tout en un seul endroit.

En plus de l’augmentation de la capacité des carrousels, Instagram a introduit d’autres fonctionnalités et mises à jour pour améliorer encore l’expérience utilisateur. Parmi celles-ci, on compte l’extension de Meta AI à davantage de pays à travers le monde et la possibilité d’éditer facilement du contenu généré par l’IA sur toutes les applications de Meta, y compris Facebook, Messenger et WhatsApp. De plus, les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais réagir aux publications et aux reels en laissant des notes temporaires et ajouter jusqu’à 20 pistes audio différentes à un seul reel.

Un choix stratégique de Instagram pour rester pertinent

L’extension de la capacité des carrousels est une décision intelligente de la part de l’entreprise, qui répond aux besoins et attentes évolutifs de ses utilisateurs. C’est aussi une des nombreuses façons dont Instagram cherche à améliorer l’expérience utilisateur. En introduisant constamment de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, Instagram s’assure de rester une plateforme pertinente et engageante pour les personnes de tous âges et de tous centres d’intérêt.

Cette extension rapproche Instagram de TikTok, qui prend actuellement en charge des posts contenant jusqu’à 35 photos. Bien que TikTok ait percé en tant qu’application vidéo de format court, les photos se sont imposées étonnamment vite : il existe des formats de mèmes et des tendances qui utilisent des photos au lieu de clips, par exemple, et certains utilisateurs racontent de longues histoires en petits morceaux, diapositive par diapositive (par diapositive). Il est intéressant de noter que cela ne fait pas vraiment partie de la culture d’Instagram, mais peut-être que le fait de doubler l’espace pourrait inciter à le faire.

Avec ces nouvelles capacités, Instagram continue de renforcer son rôle de plateforme incontournable pour le partage de moments précieux et l’expression créative. Les utilisateurs peuvent désormais raconter leurs histoires de manière plus complète et plus vivante, en profitant des améliorations continues de l’application.