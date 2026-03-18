Accueil » Chrome Android : La barre de favoris type PC arrive enfin sur vos tablettes

Chrome Android : La barre de favoris type PC arrive enfin sur vos tablettes

Chrome Android : La barre de favoris type PC arrive enfin sur vos tablettes

Google continue d’affiner l’expérience Android sur grand écran. Avec la dernière mise à jour de Chrome, le navigateur introduit une barre de favoris inspirée de la version de bureau, directement accessible sous la barre d’adresse. Une évolution attendue de longue date, qui vise à simplifier un point de friction bien connu : accéder rapidement à ses sites enregistrés.

Mais comme souvent avec Android, cette nouveauté ne sera pas immédiatement accessible à tous.

Une barre de favoris qui rapproche Android de l’expérience de bureau

Jusqu’ici, accéder à ses favoris sur Chrome pour Android relevait d’un petit parcours du combattant : menu à trois points, section « Favoris », puis navigation dans les dossiers. Rien de dramatique, mais loin de l’efficacité de la version de bureau.

Avec cette mise à jour, Google change la donne. Les favoris apparaissent désormais juste sous l’omnibox, sous forme d’icônes accompagnées de leur nom, exactement comme sur PC. Un bouton en fin de barre permet d’accéder aux éléments non visibles, ainsi qu’aux dossiers, tandis qu’un raccourci « Tous les favoris » renvoie vers l’interface complète.

Autre détail intéressant : un appui long sur un favori affiche son URL complète, ajoutant une couche de contrôle plus fine.

Une fonctionnalité pensée pour les grands écrans

Cette évolution n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de Google : améliorer l’expérience sur tablettes et smartphones pliables, où l’espace d’affichage permet d’intégrer des éléments d’interface plus proches du bureau. Car pour l’instant, la barre de favoris n’est pas disponible sur les smartphones classiques. Elle est limitée aux appareils à écran large, notamment les tablettes et les pliables en mode déplié, sur Chrome version 146.

La raison est simple : sur un écran étroit, une barre de favoris permanente viendrait grignoter un espace vertical déjà précieux. Google a donc choisi de masquer la fonction sur les « narrow screens » par défaut.

Cela n’exclut pas l’arrivée d’une version adaptée pour smartphone à l’avenir, mais rien n’a été annoncé en ce sens pour le moment.

Une activation encore partiellement manuelle

Autre point à noter : la fonctionnalité n’est pas toujours activée automatiquement. Pour en profiter, il faut passer par : Paramètres > Apparence > Afficher la barre de favoris. Si elle n’apparaît pas, un détour par chrome : //flags peut être nécessaire pour forcer son activation. Comme souvent chez Google, le déploiement est progressif, ce qui signifie que même les appareils compatibles peuvent devoir attendre quelques jours (ou semaines).

Sur le papier, l’ajout d’une barre de favoris peut sembler anecdotique. Dans les faits, il touche à l’un des gestes les plus fréquents du web : accéder rapidement à ses sites préférés.

Ce changement illustre surtout une tendance de fond. Android — et Chrome en particulier — cherche de plus en plus à gommer la frontière entre mobile et desktop, notamment sur les appareils hybrides comme les tablettes et les pliables. En rapprochant l’expérience de navigation de celle d’un ordinateur, Google ne fait pas qu’ajouter une fonction. Il redéfinit progressivement ce que signifie « naviguer sur mobile » à l’ère des écrans larges.

Et dans cette transition, même un détail comme une barre de favoris peut devenir un vrai gain de confort au quotidien.