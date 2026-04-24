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Edits fête sa première année : Instagram veut transformer son appli de montage en véritable studio créatif mobile

Edits fête sa première année : Instagram veut transformer son appli de montage en véritable studio créatif mobile

Un an après son lancement, Edits n’est plus seulement la réponse d’Instagram à CapCut. L’application entre dans une nouvelle phase, plus ambitieuse : celle d’un outil qui veut couvrir l’ensemble du parcours créatif, de l’idée brute à la publication finale.

Pour célébrer ce premier anniversaire, Meta met en avant une année de développement rapide, portée par les retours des créateurs et un rythme soutenu de mises à jour.

Instagram Edits : Une application née pour simplifier tout le workflow vidéo

Instagram rappelle que Edits a été lancé le 22 avril 2025 avec un socle volontairement simple, centré sur les outils de base du montage mobile. Avant la sortie, l’équipe dirigée par Brett Westervelt a travaillé étroitement avec des créateurs pour tester l’application, affiner ses priorités et juger si le produit répondait réellement aux standards créatifs attendus dans l’écosystème Instagram.

Dès le départ, l’idée était claire : éviter aux créateurs de multiplier les applications pour écrire, tourner, monter et publier. Edits a donc été pensé comme un espace unifié, capable de regrouper plusieurs étapes du processus de création vidéo sur mobile.

Cette ambition figurait déjà dans la présentation initiale du produit, qu’Instagram décrivait comme une app de création vidéo pensée pour suivre les idées, éditer plus finement et partager plus facilement.

130 fonctionnalités ajoutées en un an

Toutefois, le vrai signal, est ailleurs : Meta affirme que Edits a reçu plus de 130 nouvelles fonctionnalités au cours de sa première année, via des mises à jour hebdomadaires. Ce chiffre illustre une stratégie très claire : sortir vite, puis itérer au contact de l’usage réel, plutôt que d’attendre une version « parfaite » avant de la mettre entre les mains des créateurs.

Au lancement, l’application intégrait déjà des fonctions essentielles comme le découpage, les sous-titres, les réglages audio et les ajustements colorimétriques. Instagram avait aussi ajouté un téléprompteur intégré, avec contrôle de la taille du texte et de la vitesse de défilement, pour faciliter l’enregistrement face caméra. Ces briques de base ont ensuite été enrichies semaine après semaine.

Ce que Instagram veut construire pour la deuxième année

Meta a aussi commencé à détailler la suite. Parmi les évolutions prévues figurent le support bilingue des sous-titres, des réglages couleur plus avancés, des courbes de vitesse pour un contrôle plus fin du rythme, ainsi que davantage d’options de personnalisation des outils.

L’application doit aussi renforcer sa dimension de « workspace » créatif grâce à l’onglet Idées, qui rassemble déjà Reels sauvegardés, sons, notes et sources d’inspiration.

Instagram prévoit en parallèle des fonctions plus orientées productivité et personnalisation : flux d’inspiration adaptés à l’activité de l’utilisateur, résumés de commentaires, suggestions créatives générées par l’IA chaque semaine, outils épinglés, analyses d’audience plus poussées et thèmes de projet pour mieux structurer les workflows de montage.

Plus qu’un éditeur : une plateforme d’apprentissage pour créateurs

C’est sans doute l’axe le plus intéressant. Edits ne veut pas seulement aider à monter plus vite ; l’application cherche aussi à devenir un espace d’apprentissage. Meta met en avant des créateurs dont les méthodes servent d’exemples, ainsi que des templates pensés comme de véritables supports pédagogiques.

Les utilisateurs peuvent ouvrir un projet, comprendre sa structure, observer les effets, l’audio ou la logique de narration, puis le réutiliser ou l’adapter.

Cette orientation devrait se renforcer avec l’arrivée annoncée de modèles plus avancés intégrant overlays, keyframes et effets vidéo enrichis. Là encore, le message est limpide : Instagram veut que l’outil ne soit pas seulement pratique, mais formateur.

Instagram ne veut plus seulement distribuer les vidéos, mais contrôler leur fabrication

Le cap stratégique apparaît de plus en plus nettement. Avec Edits, Instagram ne se contente plus d’être la plateforme où les vidéos sont publiées et consommées. Meta veut aussi occuper l’étape en amont : celle où elles sont imaginées, montées et optimisées. C’est précisément ce qui faisait la force de CapCut, et c’est ce que Meta cherche à rapatrier dans son propre écosystème.

La différence, pour l’instant, tient dans le positionnement. Edits reste plus léger qu’un outil de montage professionnel, mais Instagram essaie d’en faire un studio mobile suffisamment complet pour répondre aux besoins réels des créateurs du quotidien. En misant sur les mises à jour rapides, l’apprentissage par modèles et l’intégration directe avec Instagram, Meta construit moins une simple appli qu’un environnement créatif maison.

Au fond, ce premier anniversaire raconte une chose simple : Edits n’est plus un pari opportuniste. C’est désormais une pièce structurante de la stratégie créateur d’Instagram.