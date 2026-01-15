Your Algorithm : Instagram vous laisse enfin piloter votre flux Reels

Pendant des années, Instagram a demandé aux utilisateurs de « former » leur flux à coups de « j’aime », de « scrolls » et de « pas intéressé », sans jamais leur donner un vrai volant.

Avec « Your Algorithm », la plateforme fait un pas rare : vous pouvez désormais déclarer explicitement les sujets que vous voulez voir (ou éviter) dans Reels — et pas seulement laisser l’algorithme deviner.

Instagram n’invente pas l’idée d’un flux plus pilotable, mais il la rend enfin concrète dans les Reels. Après des tests amorcés en 2025 et une communication progressive autour de la transparence des recommandations, Meta étend maintenant la fonctionnalité à tous les utilisateurs anglophones (le reste du monde devrait suivre).

Le mouvement est aussi politique que produit : à l’heure où les plateformes sont sommées d’expliquer leurs mécaniques de recommandation, offrir une poignée de réglages « compréhensibles » est une manière de reprendre la main sur le récit.

Comment ça marche : plus qu’un bouton « moins de ça » ?

Le principe est simple : dans l’onglet Reels, Instagram vous montre des « topics » associés à vos usages, et vous pouvez en ajouter ou en retirer pour influencer ce que Reels vous servira ensuite.

Instagram ajoute aussi une couche « événement » : pendant une période limitée, vous pouvez sélectionner vos trois centres d’intérêt pour 2026, une façon de « recalibrer » votre flux vers ce que vous voulez consommer, pas seulement ce que vous consommez déjà.

Où trouver l’option ? Dans la pratique, l’accès se fait depuis Reels via une icône de réglages (type « curseurs ») en haut de l’écran, qui ouvre le panneau de gestion des sujets.

Les limites : Instagram ne lâche pas tout (et surtout pas la pub)

C’est là que la promesse devient intéressante : « Your Algorithm » n’éteint pas la machine, il la guide. Instagram continue d’exploiter vos signaux implicites (temps de visionnage, j’aime, partages, scrolls), mais y ajoute vos préférences explicites. Autrement dit : vous corrigez la trajectoire, vous ne réécrivez pas le moteur.

Et si vous espériez un réglage « moins de pubs », Instagram a déjà verrouillé la porte : certaines tentatives de réduction directe des annonces ne sont pas proposées (ou renvoient à une absence de résultat), ce qui rappelle que la personnalisation s’arrête là où commence le modèle économique.

Une bonne nouvelle… avec un risque assumé

Sur le papier, c’est une amélioration nette de l’expérience : on passe de la pédagogie (« voici comment l’algo marche ») à l’outil (« voici comment le piloter »). Pour les créateurs et les marques, c’est aussi un signal : les « topics » deviennent un langage de découverte, presque un SEO interne à Reels.

Mais, ce contrôle a un coût potentiel : plus vous affinez, plus vous pouvez vous enfermer. Plusieurs observateurs notent que cette tendance au « réglage fin » des fils peut renforcer des bulles de contenus — plus confortables, moins surprenantes.