À quelques jours de la conférence Made by Google du 12 août, les fuites continuent de lever le voile sur la série Pixel 11. Après plusieurs indices autour d’un mystérieux point lumineux intégré au module photo, une nouvelle fuite semble confirmer son véritable nom : HiLight. Plus qu’un simple flash, cette nouvelle LED pourrait devenir un nouvel élément d’interaction entre l’utilisateur et l’écosystème Gemini.

Sans révolutionner le design des Pixel, Google semble vouloir remettre au goût du jour un concept presque disparu : la LED de notification.

HiLight remplace le mystérieux « Pixel Glow »

Une publication du leaker Roland Quandt sur Bluesky dévoile un visuel marketing du Pixel 11 Pro Fold, offrant l’un des aperçus les plus précis du nouveau module photo. L’image confirme plusieurs changements déjà aperçus dans les précédents rendus : un bloc photo légèrement plus compact, la disparition du flash séparé situé à droite du module et l’intégration d’une nouvelle LED baptisée HiLight.

Contrairement à un flash traditionnel, HiLight semble capable d’afficher plusieurs couleurs et d’assurer plusieurs fonctions à la fois.

Une LED qui rappelle les smartphones Android d’autrefois

Le document promotionnel explique la philosophie du nouveau système :

Restez informé sans regarder votre écran. Lorsque votre smartphone est posé face contre table, HiLight s’allume discrètement lorsque vos contacts favoris vous appellent ou lorsque vous échangez avec Gemini.

Cette approche évoque immédiatement les célèbres LED RGB de notification qui équipaient autrefois de nombreux smartphones Android. Avant l’arrivée des écrans Always-On, ces petites diodes permettaient de savoir, d’un simple coup d’œil, si un appel, un SMS ou une notification attendait l’utilisateur, tout en limitant la consommation d’énergie.

Google semble reprendre cette idée en la modernisant grâce à une LED plus évoluée et davantage intégrée au design de l’appareil.