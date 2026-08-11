Lenovo poursuit son exploration des ordinateurs portables à écran flexible. Après avoir commercialisé le ThinkBook Plus Gen 6 à écran enroulable vertical, le constructeur préparerait une nouvelle approche bien différente. Baptisé Project Swan, ce concept mise cette fois sur un écran OLED capable de s’étendre… horizontalement.

De nouveaux rendus dévoilés en ligne offrent un premier aperçu de cette machine encore au stade de prototype, mais qui illustre une nouvelle fois l’ambition de Lenovo de redéfinir le format du PC portable.

Un écran qui s’étire sur les côtés

Les images publiées par Windows Latest montrent un ordinateur qui, une fois fermé, ressemble à un ThinkBook tout à fait classique. On retrouve une webcam centrée au-dessus de l’écran, un châssis sobre fidèle à la gamme professionnelle de Lenovo ainsi que deux ports USB-C visibles sur la tranche gauche. En revanche, la connectique située sur le côté droit reste inconnue.

La véritable innovation se cache à l’intérieur.

Contrairement au ThinkBook Plus Gen 6, dont l’écran s’allonge verticalement, Project Swan déploie sa dalle OLED flexible horizontalement, augmentant ainsi la largeur de l’espace d’affichage sans modifier la hauteur de l’écran.

Cette approche pourrait offrir un avantage considérable pour le multitâche, l’édition de documents ou encore le travail sur plusieurs fenêtres simultanément.

Un mécanisme pensé pour masquer la technologie

Selon les informations disponibles, Lenovo utiliserait un système de rails latéraux dissimulant une partie de la dalle OLED lorsque celle-ci n’est pas déployée. À la demande de l’utilisateur, des moteurs internes étendent simultanément les deux extrémités de l’écran afin d’augmenter la surface d’affichage.

Toutefois, cette architecture impose quelques adaptations mécaniques. La charnière apparaît plus courte et plus centrée que sur un ordinateur portable traditionnel, afin de laisser suffisamment d’espace aux mécanismes de guidage situés de chaque côté du châssis.

À l’arrière, le design adopte une finition bicolore intégrant plusieurs ouvertures qui pourraient participer au refroidissement ou accueillir les éléments mécaniques du système d’extension.

Une orientation clairement tournée vers Windows et l’IA

Un détail logiciel attire également l’attention. Les captures d’écran ne montrent pas de touche Copilot dédiée sur le clavier, pourtant devenue courante sur les nouveaux PC Windows. En revanche, la barre des tâches affiche l’icône de Recall, la fonctionnalité d’intelligence artificielle de Microsoft destinée à retrouver rapidement des informations consultées sur l’ordinateur.

Même s’il ne s’agit probablement que d’une configuration de démonstration, cette présence confirme que Lenovo continue d’inscrire ses concepts dans l’écosystème des futurs PC IA sous Windows.

Lenovo accélère ses expérimentations

Project Swan n’arrive pas seul. Depuis plusieurs années, Lenovo multiplie les démonstrateurs technologiques autour des écrans flexibles et des formats hybrides. Le constructeur a notamment commercialisé le ThinkBook Plus Gen 6, premier ordinateur portable à écran enroulable, tout en présentant cette année le ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, doté d’une charnière motorisée capable d’orienter automatiquement l’écran.

À cela s’ajoute le concept ThinkBook Modular AI PC, qui explore une architecture modulaire adaptée aux usages de l’intelligence artificielle.

Cette stratégie montre que Lenovo ne considère plus ces prototypes comme de simples exercices de style. Certains finissent désormais par devenir des produits commercialisés, parfois seulement quelques mois après leur première apparition publique.

Les PC portables cherchent un nouveau souffle

Le marché des ordinateurs portables arrive à un stade où les gains de performances deviennent moins visibles pour le grand public. Les fabricants cherchent donc à innover sur le format lui-même. Écrans pliables, dalles enroulables, charnières motorisées ou modules interchangeables : ces concepts visent à créer de nouveaux usages plutôt qu’à simplement proposer davantage de puissance.

Avec Project Swan, Lenovo imagine un ordinateur capable d’offrir ponctuellement un espace de travail beaucoup plus large, sans sacrifier la mobilité d’un châssis classique. Si cette approche parvient à maturité, elle pourrait séduire les professionnels, les créateurs de contenu ou les utilisateurs adeptes du multitâche intensif.

Aucune date de lancement ni aucun tarif n’ont encore été évoqués. Mais au regard du rythme auquel Lenovo transforme désormais ses concepts en produits commerciaux, Project Swan pourrait bien quitter les laboratoires plus rapidement qu’on ne l’imagine.