Le compte à rebours est lancé pour Apple. Si le calendrier habituel est respecté, la firme de Cupertino dévoilera sa nouvelle génération d’iPhone dans moins d’un mois. Mais cette édition 2026 pourrait marquer un tournant majeur, entre l’arrivée du tout premier iPhone pliable, un changement à la tête de l’entreprise et une stratégie commerciale inédite.

Selon plusieurs sources concordantes, quelques ajustements du calendrier seraient également au programme.

Une keynote attendue le 9 septembre

Comme chaque année, Apple devrait organiser son traditionnel événement de rentrée durant la deuxième semaine de septembre. Plusieurs indiscrétions indiquent que les équipes des Apple Store se préparent déjà à la présentation, ce qui renforce l’hypothèse d’une conférence programmée le mercredi 9 septembre 2026.

Cette date s’inscrit dans la continuité des habitudes de la marque, qui privilégie généralement un mardi ou un mercredi après le Labor Day américain.

En revanche, un changement pourrait concerner les précommandes. Habituellement ouvertes le vendredi suivant la keynote, elles pourraient exceptionnellement être repoussées au samedi 12 septembre, le vendredi 11 septembre, correspondant au 25e anniversaire des attentats du World Trade Center. Apple avait déjà modifié son calendrier lors d’une situation similaire par le passé.

À ce stade, la marque n’a toutefois confirmé ni la date de la conférence ni celle de l’ouverture des précommandes.

Un événement historique pour Apple

Cette keynote pourrait être l’une des plus importantes de ces dernières années. Au-delà de l’arrivée des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, Apple devrait surtout lever le voile sur son premier smartphone pliable, provisoirement surnommé iPhone Ultra. Après plusieurs années d’attente, Cupertino entrerait enfin sur un marché dominé jusqu’ici par Samsung, Honor, Huawei ou encore Google.

L’événement devrait également être le premier présenté sous la direction du nouveau PDG John Ternus, successeur de Tim Cook.

D’autres nouveautés sont également attendues, notamment une Apple Watch Series 12, une Apple Watch Ultra 4, un nouveau HomePod mini et un hub domotique connecté, encore non officialisé.

L’iPhone Ultra pourrait arriver plus tard

Si Apple devrait annoncer l’iPhone Ultra en même temps que les modèles Pro, son calendrier commercial pourrait être différent. Selon plusieurs analystes, dont Ming-Chi Kuo, le smartphone pliable pourrait ouvrir ses précommandes plus tard que le reste de la gamme. En cause : une production particulièrement complexe et des volumes encore limités.

Les premières rumeurs évoquent également des difficultés d’approvisionnement autour de la nouvelle plateforme A20 Pro, notamment liées aux composants mémoire. Plusieurs rapports de la chaîne d’approvisionnement indiquent que les stocks initiaux pourraient être plus faibles que prévu, aussi bien pour l’iPhone Ultra que pour certains modèles Pro.

Si ces informations se confirment, les premières livraisons pourraient être étalées jusqu’au quatrième trimestre.

Des tarifs qui pourraient franchir un nouveau cap

L’autre sujet qui anime déjà les discussions concerne les prix. Les rumeurs évoquent un iPhone 18 Pro susceptible de débuter autour de 1 399 dollars, tandis que l’iPhone Ultra pourrait dépasser les 2 400 dollars, devenant ainsi l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.

Face à cette inflation, Apple a récemment lancé un nouveau programme de location longue durée permettant de renouveler son smartphone avec des mensualités plus faibles. Une stratégie qui pourrait faciliter l’accès aux modèles premium tout en fidélisant davantage les utilisateurs à l’écosystème Apple.

Le principe divise déjà les consommateurs. Certains y voient une solution de financement intéressante, proche d’un crédit à taux zéro, tandis que d’autres estiment qu’elle pousse davantage vers un modèle d’abonnement permanent qu’un véritable achat.

Apple ouvre un nouveau chapitre

Cette conférence de septembre ne se résumera pas à une simple mise à jour annuelle de l’iPhone. Entre l’arrivée du premier modèle pliable, l’évolution de la stratégie tarifaire, une nouvelle direction exécutive et des innovations attendues autour de l’intelligence artificielle et des nouveaux processeurs gravés en 2 nm, Apple semble préparer l’un des lancements les plus stratégiques de ces dernières années.

Reste désormais à voir si l’iPhone Ultra saura transformer plusieurs années de rumeurs en véritable succès commercial… et si les premiers acheteurs réussiront à en obtenir un avant les premières ruptures de stock.