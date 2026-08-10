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Apple pourrait augmenter le prix des iPhone 17 dès le 10 août, selon une fuite

Apple pourrait augmenter le prix des iPhone 17 dès le 10 août, selon une fuite

Les iPhone 17 pourraient bientôt échapper à leur statut d’exception. Alors qu’Apple a déjà relevé discrètement les prix de plusieurs produits en 2026 — des MacBook aux iPad en passant par l’Apple TV 4K — la gamme iPhone est restée jusqu’ici étonnamment épargnée. Mais cette situation pourrait ne plus durer.

D’après une nouvelle fuite en provenance de Chine, Apple envisagerait une hausse de prix de l’ensemble de la gamme iPhone 17, accompagnée d’une réduction de la production afin de préparer l’arrivée des futurs iPhone 18 Pro.

Une hausse de prix évoquée pour le 10 août

L’information provient du leaker chinois Fixed Focus Digital, généralement considéré comme fiable lorsqu’il s’agit des mouvements de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Selon lui, la firme de Cupertino pourrait annoncer une augmentation tarifaire dès le 10 août, tout en réduisant la production actuelle des iPhone 17 de 15 à 30 %.

Toutefois, le leaker précise ne pas être totalement certain du calendrier ni de l’ampleur exacte de cette hausse. Rien n’a donc été confirmé officiellement.

Cette rumeur intervient dans un contexte particulièrement tendu pour Apple.

Depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’industrie fait face à une flambée du prix de la mémoire DRAM et du stockage NAND, largement alimentée par la demande massive des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Selon plusieurs rapports, Apple rencontrerait déjà des difficultés à sécuriser suffisamment de mémoire pour les futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable, attendu en septembre. Réduire la production des iPhone 17 permettrait ainsi de rediriger une partie des composants disponibles vers la prochaine génération de smartphones.

Une stratégie financière avant le lancement des iPhone 18 ?

Au-delà des contraintes industrielles, cette décision pourrait également répondre à une logique commerciale. Plusieurs analystes estiment que le futur iPhone 18 Pro pourrait débuter autour de 1 399 dollars, contre 1 099 dollars pour l’iPhone 17 Pro actuel.

Apple préparerait également un changement de stratégie de lancement. Les modèles Pro ainsi que le très attendu iPhone Ultra seraient commercialisés dès l’automne 2026, tandis que l’iPhone 18 standard ne serait attendu qu’au printemps 2027.

Dans ce contexte, relever progressivement les prix des iPhone 17 permettrait de réduire l’écart psychologique avec la prochaine génération tout en préservant les marges du constructeur.

Les prix n’ont pas encore bougé

À l’heure actuelle, aucun changement n’a été observé sur l’Apple Store. Les tarifs officiels restent identiques à ceux du lancement de septembre 2025, tandis que plusieurs revendeurs proposent encore certains modèles avec des remises.

Une augmentation tarifaire en milieu de cycle constituerait néanmoins un précédent relativement rare pour Apple, qui préfère habituellement ajuster ses prix lors du renouvellement annuel de sa gamme.

Une rumeur crédible… mais encore à confirmer

Même si cette fuite reste à prendre avec prudence, elle s’inscrit dans un contexte particulièrement cohérent. La hausse du coût des composants, les difficultés d’approvisionnement en mémoire et les nombreuses rumeurs autour de l’iPhone 18 renforcent la crédibilité d’un éventuel ajustement tarifaire.

Pour les consommateurs qui envisageaient déjà l’achat d’un iPhone 17, attendre pourrait devenir un pari risqué si Apple décide effectivement de revoir ses prix dans les prochains jours.

Comme toujours, seule une annonce officielle permettra de confirmer si la marque à la pomme est prête à modifier une politique tarifaire qu’elle conserve généralement jusqu’au lancement de la génération suivante.