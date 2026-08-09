OPPO continue de peaufiner son prochain smartphone ultra-premium, et la photographie semble plus que jamais au cœur de ses ambitions. D’après une nouvelle fuite, le Find X10 Ultra testerait actuellement deux capteurs différents pour son futur téléobjectif périscopique 10x, signe que le constructeur cherche encore la meilleure formule avant son lancement.

Si ces informations se confirment, le Find X10 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones les plus impressionnants du marché en matière de photographie longue distance.

OPPO affine son téléobjectif périscopique

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, OPPO évalue actuellement deux solutions pour le téléobjectif périscopique du Find X10 Ultra. Le smartphone embarquerait un capteur de 50 mégapixels associé à un zoom optique 10x, mais deux configurations seraient encore en compétition : le Samsung ISOCELL GNB et le OmniVision OV51A.

Les deux capteurs afficheraient un format proche de 1/1,95 pouce, une taille relativement généreuse pour un module téléobjectif. Ce choix permettrait de capter davantage de lumière et d’améliorer les performances en faible luminosité, un point souvent délicat sur les longues focales.

Le téléobjectif conserverait la photographie macro

La fuite indique également que ce téléobjectif périscopique continuerait de prendre en charge la photographie macro. Cette approche, déjà adoptée par OPPO sur certaines générations précédentes, permet d’utiliser le téléobjectif pour photographier des sujets très proches tout en conservant une distance de prise de vue confortable. Le résultat est généralement plus naturel, avec une meilleure gestion de la profondeur de champ qu’en utilisant le capteur principal.

Associé à un zoom optique 10x, ce module offrirait ainsi une grande polyvalence, aussi bien pour les sujets éloignés que pour les gros plans.

Une configuration photo particulièrement ambitieuse

Les précédentes indiscrétions dressent déjà le portrait d’un smartphone résolument tourné vers la photographie. Le Find X10 Ultra devrait notamment intégrer un capteur principal LOFIC de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique 200 mégapixels bénéficiant d’une stabilisation optique améliorée, un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 10x, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale de 50 mégapixels.

Cette configuration placerait Oppo parmi les fabricants proposant les systèmes photo les plus sophistiqués du marché Android, face aux futurs Xiaomi Ultra, Vivo X Ultra ou Galaxy S Ultra.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et batterie géante

Au-delà de la photographie, le Find X10 Ultra devrait également miser sur une fiche technique de très haut niveau. Les rumeurs évoquent un écran BOE LTPO 2K de 6,89 pouces aux bordures ultra-fines et parfaitement symétriques, la future plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et une batterie d’environ 8 500 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un smartphone premium.

OPPO viserait ainsi l’autonomie sans sacrifier les performances, un équilibre devenu stratégique alors que les usages liés à l’intelligence artificielle et à la photo computationnelle sollicitent toujours davantage les composants.

Un lancement attendu en deux temps

D’après les informations disponibles, les OPPO Find X10, Find X10 Pro et Find X10 Pro Max seraient présentés en Chine dès septembre. En revanche, le Find X10 Ultra suivrait un calendrier différent et ne serait attendu qu’au cours de l’année suivante. Cette stratégie permettrait à OPPO de finaliser son système photo et d’intégrer les dernières évolutions matérielles avant son lancement.

Les premières estimations évoquent également un positionnement tarifaire proche de celui du Find N6, confirmant les ambitions très haut de gamme du constructeur.

OPPO veut reprendre la couronne de la photographie mobile

Avec un double téléobjectif périscopique, un zoom optique 10x et plusieurs capteurs de 200 mégapixels, OPPO semble poursuivre une stratégie claire : repousser les limites de la photographie mobile plutôt que de miser uniquement sur la puissance brute.

Reste désormais à savoir quel capteur sera retenu entre Samsung et OmniVision. Ce choix pourrait avoir un impact direct sur la qualité finale des clichés, notamment en basse lumière et lors des zooms extrêmes. Une chose est certaine : le Find X10 Ultra s’annonce déjà comme l’un des smartphones photo les plus attendus de la prochaine génération.