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Apple Watch Series 12 : un design inchangé, mais des évolutions internes attendues cet automne

Apple Watch Series 12 : un design inchangé, mais des évolutions internes attendues cet automne

Les amateurs de nouveautés esthétiques devront sans doute patienter encore un peu. Selon les dernières informations de Bloomberg, Apple préparerait bien une nouvelle génération de montres connectées pour cet automne, mais sans révolutionner leur apparence. Les futures Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 conserveraient un design très proche des modèles actuels, tandis que les véritables changements se joueraient sous le capot.

Cette stratégie confirme la volonté d’Apple de privilégier les évolutions techniques et les fonctionnalités liées à la santé plutôt qu’une refonte visuelle de son produit phare.

Trois nouveaux modèles en préparation

D’après le journaliste Mark Gurman, Apple finaliserait actuellement les tests de trois nouvelles montres connectées. La gamme comprendrait une Apple Watch Series 12 en version Wi-Fi (nom de code N237), une Apple Watch Series 12 compatible avec les réseaux cellulaires (nom de code N238), et une Apple Watch Ultra 4, identifiée sous le nom de code N240.

En revanche, aucune refonte du design ne serait prévue cette année.

Les dimensions, les lignes générales du boîtier et l’apparence globale resteraient très proches des générations précédentes, poursuivant une continuité esthétique amorcée depuis plusieurs années.

Une évolution visuelle toujours repoussée

Si ces informations se confirment, la Apple Watch Series 12 conserverait une silhouette quasiment identique à celle des Apple Watch Series 11, Series 10 et Series 9. Selon Bloomberg, une véritable refonte du design n’interviendrait pas avant un à deux ans.

Apple poursuivrait ainsi une stratégie désormais bien installée, consistant à faire évoluer progressivement son produit sans modifier son identité visuelle à chaque génération. Cette approche contraste avec d’autres catégories de produits de la marque, où les innovations matérielles semblent actuellement plus ambitieuses.

Un nouveau processeur enfin attendu

L’une des principales nouveautés concernerait les performances. Mark Gurman évoque un nouveau processeur particulièrement attendu, susceptible d’apporter un véritable gain de puissance. Depuis l’introduction de la puce S9 en 2023, Apple a certes continué à lancer une nouvelle génération de processeurs à chaque modèle, mais les améliorations en matière de performances sont restées relativement limitées.

La future Apple Watch Series 12 pourrait ainsi marquer une évolution plus sensible, notamment pour les traitements liés aux fonctionnalités de santé, à l’intelligence artificielle embarquée et aux performances générales du système.

La santé reste au cœur de la stratégie

Comme ces dernières années, Apple continuerait de concentrer ses efforts sur les fonctions liées au suivi de la santé et de l’activité physique. En revanche, plusieurs innovations majeures ne seraient toujours pas prêtes.

La fonction de mesure non invasive de la glycémie, régulièrement évoquée depuis plusieurs années et considérée comme l’un des projets les plus ambitieux d’Apple dans le domaine médical, ne serait pas attendue avant la fin de la décennie.

Par ailleurs, aucune nouvelle Apple Watch SE ne serait prévue cette année. Cette absence paraît cohérente avec le calendrier habituel de la gamme SE, qui bénéficie généralement d’un cycle de renouvellement plus espacé que les modèles premium.

Une Apple Watch plus mature face aux nouveaux paris d’Apple

La trajectoire de l’Apple Watch illustre l’évolution du portefeuille de produits de la marque. Autrefois laboratoire d’innovations matérielles, la montre connectée semble aujourd’hui entrer dans une phase de maturité où les améliorations se concentrent davantage sur les performances, la santé et l’optimisation logicielle que sur le design.

Dans le même temps, Apple investit massivement dans de nouveaux territoires technologiques, comme les lunettes connectées, les futurs AirPods enrichis par l’intelligence artificielle ou encore les appareils intégrant davantage de capacités de vision artificielle. Cette répartition des priorités montre que l’entreprise considère désormais l’Apple Watch comme une plateforme mature, dont l’évolution repose avant tout sur des avancées fonctionnelles plutôt que sur une transformation radicale de son apparence. Les annonces attendues cet automne permettront de confirmer si cette stratégie suffit à maintenir l’intérêt des utilisateurs face à une concurrence de plus en plus dynamique sur le marché des montres connectées.