Quelques semaines seulement après son entrée historique en Bourse, SpaceX dévoile des résultats financiers qui illustrent un changement profond de son modèle économique. Si Starlink continue de porter la croissance de l’entreprise, c’est désormais l’intelligence artificielle qui devient le nouveau moteur financier du groupe d’Elon Musk.

Le constructeur spatial a quasiment doublé son chiffre d’affaires sur un an, tout en accélérant massivement ses investissements. Une trajectoire qui montre que SpaceX ne se positionne plus uniquement comme un acteur de l’industrie spatiale, mais comme une entreprise technologique aux ambitions bien plus larges.

Un chiffre d’affaires en hausse de 92 %

Pour son premier trimestre publié depuis son introduction en Bourse, SpaceX annonce un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, contre 4 milliards de dollars un an plus tôt, soit une progression de 92 %.

Cette croissance repose principalement sur deux piliers :

Starlink, dont les revenus ont progressé d’environ 1,7 milliard de dollars

la nouvelle division IA, qui a généré près de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire

Malgré cette forte accélération, l’entreprise reste déficitaire. Sa perte nette s’établit toutefois à 541 millions de dollars, contre 1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025, signe d’une amélioration progressive de sa rentabilité.

Les centres de calcul deviennent une nouvelle activité stratégique

La véritable surprise de ces résultats vient de l’activité cloud et IA. SpaceX indique avoir signé 6,7 milliards de dollars de contrats portant sur la location de capacités de calcul sur une période de six mois, avec une montée en puissance prévue à partir d’octobre.

Ces infrastructures alimenteront notamment les besoins de grands acteurs de l’intelligence artificielle comme Anthropic et Google, qui ont conclu des accords avec SpaceX afin d’exploiter ses centres de données.

Cette activité découle d’un repositionnement stratégique majeur. Les infrastructures initialement développées pour entraîner les modèles d’IA de xAI — désormais intégrée à SpaceX — sont progressivement transformées en plateformes de calcul louées à des entreprises tierces.

Selon le directeur financier Bret Johnsen, cette activité affiche des marges particulièrement élevées puisqu’elle permet de rentabiliser une capacité de calcul déjà installée.

Elon Musk vise 100 milliards de dollars de revenus annualisés

Lors de la conférence de présentation des résultats, Elon Musk a affiché un optimisme assumé. Le dirigeant estime que SpaceX atteindra un rythme de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annualisé (ARR) d’ici la fin de l’année, notamment grâce à l’intégration complète de Cursor, la société spécialisée dans les outils d’IA que SpaceX a récemment rachetée.

Musk est même allé plus loin en affirmant que cet objectif ne constituait plus une hypothèse. Selon lui, ce niveau de revenus serait atteint même sans accélération supplémentaire des activités, laissant entendre que les performances finales pourraient dépasser cette barre symbolique.

À titre de comparaison, SpaceX avait généré 18,67 milliards de dollars de revenus sur l’ensemble de l’exercice 2025.

Une trésorerie record pour financer une expansion massive

L’introduction en Bourse, la plus importante de l’histoire selon plusieurs observateurs, a profondément transformé la capacité d’investissement de l’entreprise. Après son IPO et une émission obligataire réussie, SpaceX dispose désormais d’une trésorerie d’environ 100 milliards de dollars.

Cette puissance financière se traduit immédiatement dans les dépenses d’investissement.

Au cours du premier semestre 2026, le groupe a investi plus de 28 milliards de dollars, contre seulement 7 milliards sur la même période un an auparavant. Ces investissements concernent aussi bien les infrastructures de calcul destinées à l’IA que les activités spatiales, Starlink et les futurs programmes de lancement.

Les investisseurs restent prudents malgré des résultats solides

Malgré ces chiffres impressionnants, Wall Street n’a pas réservé un accueil enthousiaste aux résultats. Après une envolée spectaculaire à la suite de son introduction en Bourse — qui avait brièvement propulsé la valorisation de SpaceX devant Amazon — le titre traverse une phase plus compliquée.

L’action a clôturé autour de 125 dollars, sous son prix d’introduction fixé à 135 dollars, avant de reculer jusqu’à 8 % lors des échanges après la clôture.

Les investisseurs semblent s’interroger sur la valorisation extrêmement élevée de l’entreprise, mais aussi sur la capacité de SpaceX à maintenir un rythme de croissance aussi soutenu tout en absorbant des dépenses d’investissement record.

De l’espace au cloud : une transformation stratégique

Ces résultats illustrent une évolution majeure de SpaceX. Longtemps perçue comme une entreprise centrée sur les lanceurs, Starship et Starlink, la société devient progressivement un acteur hybride mêlant infrastructures spatiales, connectivité mondiale, cloud haute performance et intelligence artificielle.

Cette diversification permet à SpaceX de réduire sa dépendance aux revenus spatiaux traditionnels tout en profitant de l’explosion de la demande mondiale en puissance de calcul.

Le pari est ambitieux. Si les revenus issus du cloud continuent de croître au même rythme et que Starlink poursuit son expansion internationale, SpaceX pourrait rapidement devenir bien plus qu’une entreprise spatiale : un géant technologique capable de rivaliser avec les plus grands acteurs de l’infrastructure numérique.