Les indices autour du premier iPhone pliable continuent de s’accumuler. Cette fois, ce n’est pas une fuite provenant de la chaîne d’approvisionnement, mais directement du code de la dernière bêta développeur d’iOS 27 qui alimente les spéculations. Apple y fait désormais référence à plusieurs « batteries », un changement de vocabulaire qui pourrait confirmer l’arrivée d’un appareil équipé de deux cellules distinctes.

À quelques semaines de la présentation attendue des nouveaux iPhone, cette découverte renforce l’idée qu’Apple prépare enfin son entrée sur le marché des smartphones pliables avec un modèle qui pourrait être baptisé iPhone Ultra.

iOS 27 évoque désormais plusieurs batteries

Le changement a été repéré dans la section État de la batterie des réglages d’iOS 27. Jusqu’à présent, les iPhone utilisaient systématiquement le terme « batterie » au singulier. Désormais, plusieurs lignes du système font référence aux « batteries de cet iPhone ».

Parmi les nouveaux messages figureraient notamment :

« Les batteries de cet iPhone fonctionnent normalement »

« L’état des batteries de cet iPhone s’est fortement dégradé »

un avertissement signalant que l’une des batteries pourrait ne pas être une pièce Apple authentique

Ce changement de terminologie constitue un indice particulièrement crédible, les smartphones pliables utilisant généralement deux batteries séparées afin de répartir les composants de chaque côté de la charnière et d’équilibrer le poids de l’appareil.

Une batterie double cellule déjà évoquée par les fuites

Cette découverte rejoint plusieurs informations publiées ces derniers mois par des sources spécialisées dans la chaîne d’approvisionnement. Selon les dernières indiscrétions, le futur iPhone Ultra embarquerait une première batterie de 1 921 mAh et une seconde batterie de 2 962 mAh.

La capacité totale atteindrait ainsi 4 883 mAh.

Ce chiffre serait inférieur aux premières rumeurs évoquant une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh, mais resterait supérieur à celle de certains smartphones pliables concurrents actuellement disponibles sur le marché.

Un grand écran pliable et un double capteur photo

Les autres caractéristiques évoquées jusqu’à présent dessinent un appareil résolument haut de gamme. Le futur iPhone Ultra pourrait proposer un écran pliable interne de 7,76 pouces, un écran externe de 5,49 pouces, un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels.

En revanche, Apple pourrait faire l’impasse sur un téléobjectif, les contraintes d’intégration imposées par le format pliable laissant moins d’espace disponible pour les modules photo.

iOS 27 prépare déjà l’arrivée d’un iPhone pliable

Cette référence aux batteries multiples ne constitue pas un cas isolé. Au fil des différentes versions bêta d’iOS 27, plusieurs éléments ont déjà laissé entrevoir un travail d’adaptation du système aux futurs appareils pliables. Les précédentes fuites faisaient notamment état de nouveaux états d’ouverture et de fermeture de l’appareil, de la gestion de plusieurs écrans et de fonctions de multitâche pensées pour une surface d’affichage plus importante.

Ces évolutions logicielles suggèrent qu’Apple adapte progressivement iOS afin d’offrir une expérience optimisée sur un format inédit pour l’iPhone.

Apple pourrait enfin entrer sur le marché des smartphones pliables

Selon plusieurs sources de l’industrie, Apple aurait désormais résolu les principaux défis liés à la conception de la charnière, ouvrant la voie à une production à grande échelle. Le futur iPhone Ultra serait attendu dès septembre, aux côtés de la nouvelle génération d’iPhone.

Son prix pourrait toutefois refléter son positionnement premium, avec des estimations comprises entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus onéreux jamais commercialisés par Apple.

Plus qu’un nouveau design, un tournant stratégique pour Apple

L’arrivée d’un iPhone pliable représenterait bien davantage qu’une simple évolution esthétique. Apple entre sur un segment où Samsung, Honor, Google ou encore Huawei ont déjà acquis plusieurs années d’expérience. Pour se démarquer, la firme de Cupertino devra miser sur ce qui fait traditionnellement sa force : une intégration étroite entre le matériel et le logiciel.

Les indices découverts dans iOS 27 montrent justement que cette préparation est déjà en cours. Si les rumeurs se confirment, l’iPhone Ultra pourrait inaugurer une nouvelle génération d’appareils où le format pliable ne sera plus seulement une démonstration technologique, mais un véritable levier d’innovation pour l’écosystème Apple. Reste désormais à voir si cette stratégie saura convaincre un marché devenu particulièrement exigeant sur ce segment très haut de gamme.