OnePlus commence à lever le voile sur son prochain smartphone haut de gamme, mais les premières informations risquent de faire réagir. Après un premier teaser officiel centré sur les performances gaming, une nouvelle fuite révèle les configurations de mémoire et les tarifs attendus du OnePlus 16 en Chine. Si ces informations se confirment, le constructeur préparerait l’une des plus fortes augmentations de prix de son histoire récente.

Entre explosion du coût des composants et ambitions toujours plus élevées, le futur flagship de OnePlus semble entrer dans une nouvelle catégorie tarifaire.

Une gamme complète, mais un retour surprenant de la version 8 Go

Selon une fuite publiée par le compte @OnePlusClub, le OnePlus 16 serait décliné en quatre configurations :

Configuration Prix (Chine) Équivalent approximatif 8 Go + 256 Go 4 999 yuans ≈ 640 € 12 Go + 256 Go 5 499 yuans ≈ 710 € 12 Go + 512 Go 5 999 yuans ≈ 770 € 16 Go + 1 To (édition limitée) 7 499 yuans ≈ 965 €

Le retour d’une variante équipée de 8 Go de mémoire vive constitue une surprise. OnePlus n’avait plus proposé cette capacité sur un modèle flagship depuis le OnePlus 11, lancé en 2023. Autre détail notable, la fuite affirme qu’aucune version dotée de 24 Go de RAM ne serait prévue cette année, contrairement aux tendances observées chez plusieurs fabricants chinois.

Une hausse de prix qui reflète la crise mondiale de la mémoire

La comparaison avec le OnePlus 15 est particulièrement révélatrice. Lors de son lancement en Chine, celui-ci était proposé à partir de 3 999 yuans dans sa version 12 Go + 256 Go. Le OnePlus 16 grimperait désormais à 4 999 yuans pour une configuration pourtant moins généreuse en mémoire vive.

Toutefois, cette augmentation ne semble pas être une décision isolée de OnePlus.

Depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’industrie fait face à une flambée du prix de la mémoire DRAM et du stockage NAND, conséquence directe de la demande massive générée par les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Samsung, Micron et SK Hynix ont déjà averti que ces tensions pourraient se prolonger jusqu’en 2028.

Dans ce contexte, les fabricants disposent de peu d’alternatives : absorber la hausse des coûts ou la répercuter sur les consommateurs.

Une fiche technique toujours plus ambitieuse

Si les précédentes fuites se confirment, le OnePlus 16 misera avant tout sur les performances. Le smartphone devrait embarquer une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, gravée en 2 nm, un écran OLED plat de 6,78 pouces avec définition 1,5K, un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz, une batterie proche des 9 000 mAh et une recharge rapide très haute puissance.

La partie photo serait elle aussi particulièrement ambitieuse avec un un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x.

Sur le papier, OnePlus semble vouloir conserver sa réputation de constructeur privilégiant la puissance brute et l’autonomie, deux domaines où la marque s’est imposée ces dernières années.

Un flagship qui pourrait ne jamais arriver en Europe

Toutefois, le véritable frein à cette nouvelle génération pourrait être sa disponibilité. OnePlus a déjà confirmé qu’il ne commercialiserait plus ses nouveaux smartphones en Europe ni en Amérique du Nord, un changement stratégique majeur pour la marque. Plusieurs fuites indiquent également que le OnePlus 16 pourrait ne pas être lancé en Inde, un marché pourtant historique pour le constructeur.

Cette réduction progressive des marchés internationaux témoigne d’un recentrage assumé sur la Chine, où OnePlus bénéficie toujours d’une forte notoriété et où la concurrence avec Xiaomi, Honor, Oppo ou Vivo reste particulièrement intense.

Une montée en gamme qui change la philosophie de OnePlus

Longtemps perçue comme la marque des « flagship killers », OnePlus semble définitivement tourner cette page. Avec un tarif qui pourrait dépasser les 7 000 yuans pour sa version la plus haut de gamme et une fiche technique proche des meilleurs smartphones Android du marché, le OnePlus 16 ne cherche plus à être l’alternative économique. Il ambitionne désormais de rivaliser directement avec les modèles premium de Samsung, Xiaomi ou Vivo.

Reste à savoir si cette stratégie pourra séduire un public plus restreint, alors que le smartphone pourrait être réservé à quelques marchés asiatiques. Si ces informations se confirment lors de sa présentation officielle, le OnePlus 16 illustrera parfaitement l’évolution actuelle du secteur : des smartphones toujours plus puissants… mais aussi toujours plus chers.