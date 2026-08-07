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Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Samsung enregistre une envolée des précommandes mondiales, portée par le Fold 8

Samsung semble avoir trouvé la bonne formule pour convaincre les amateurs de smartphones pliables. À quelques jours de la commercialisation officielle de sa nouvelle génération, le constructeur sud-coréen annonce des précommandes en nette hausse pour les Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Une dynamique qui s’observe aussi bien à l’échelle mondiale qu’en Europe et en Inde, où les nouveaux modèles battent déjà les performances de la génération précédente.

Ces premiers résultats confirment que le marché des smartphones pliables continue de gagner en maturité, avec une demande de plus en plus forte pour des appareils capables d’allier productivité, intelligence artificielle et design premium.

Des précommandes mondiales en hausse de 30 %

Samsung indique que la nouvelle série Galaxy Z enregistre 30 % de précommandes supplémentaires à l’échelle mondiale par rapport aux Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 lors de leur lancement.

Le constructeur attribue cette progression à plusieurs facteurs : une évolution du design des appareils, l’intégration plus poussée de Galaxy AI et des fonctionnalités renforçant la productivité et le multitâche.

En Europe également, la dynamique est particulièrement positive. Samsung affirme avoir déjà dépassé ses objectifs de précommandes, avec une progression de plus de 20 % par rapport à la précédente génération. « Le dépassement des objectifs de précommandes de notre précédente génération de smartphones pliables témoigne d’un intérêt toujours plus marqué des consommateurs pour les innovations liées aux smartphones pliables », souligne Menno Van Den Berg, président du Samsung European Telecom Office.

Le Galaxy Z Fold 8 devient la véritable vedette de la gamme

Si le Galaxy Z Flip reste un modèle incontournable, c’est bien le Galaxy Z Fold 8 qui attire cette année la majorité des regards. En France, Samsung indique que ce modèle représente plus de 40 % de l’ensemble des précommandes de la gamme Galaxy Z.

Le constructeur explique cet engouement par son nouveau format, pensé pour faciliter la transition entre l’écran externe et le grand écran interne.

Samsung met notamment en avant des usages tels que la lecture, le streaming vidéo, le gaming, le multitâche et la navigation web. Avec un poids de seulement 201 grammes, le Galaxy Z Fold 8 devient également le modèle Fold le plus léger jamais commercialisé par Samsung.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra vise les utilisateurs les plus exigeants

Positionné au sommet de la gamme, le Galaxy Z Fold 8 Ultra concentre les dernières innovations du constructeur. Le smartphone embarque notamment un écran interne de 8 pouces, un capteur principal de 200 mégapixels compatible HDR, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide 45 W.

Samsung présente ce modèle comme son smartphone pliable le plus avancé, destiné aux utilisateurs recherchant une expérience proche d’une tablette tout en conservant la mobilité d’un smartphone.

Le Galaxy Z Flip 8 mise sur l’IA et la personnalisation

De son côté, le Galaxy Z Flip 8 poursuit une stratégie différente. Samsung continue de miser sur son format compact et son FlexWindow repensé, qui permet d’utiliser davantage de fonctionnalités directement depuis l’écran externe. L’appareil profite également d’un double capteur photo de 50 mégapixels, des nouveautés liées à Galaxy AI et des fonctions FlexCam pour la photographie mains libres.

Le constructeur cible ici un public attaché au design, à la personnalisation et aux usages rapides du quotidien.

Samsung consolide son avance sur le marché du pliable

Les précommandes de la nouvelle série Galaxy Z sont ouvertes jusqu’au 6 août 2026. Les Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 seront officiellement commercialisés à partir du 7 août 2026.

Ces premiers chiffres témoignent d’une tendance qui se confirme depuis plusieurs années : Samsung conserve une longueur d’avance sur le segment des smartphones pliables. Alors que plusieurs constructeurs chinois multiplient les innovations techniques et que Google poursuit le développement de sa gamme Pixel Fold, Samsung bénéficie aujourd’hui d’un avantage majeur : la maturité de son écosystème, une distribution mondiale solide et une intégration toujours plus poussée de l’intelligence artificielle.

Le succès commercial des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 montre également que le smartphone pliable n’est plus seulement un produit de niche. Il s’impose progressivement comme une véritable alternative aux smartphones premium traditionnels, capable de séduire aussi bien les professionnels que les utilisateurs à la recherche d’un appareil polyvalent.

Les prochains mois permettront désormais de mesurer si cette dynamique de précommandes se traduit par des ventes durables face à une concurrence de plus en plus offensive.