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iPhone 18 Pro : la puce A20 Pro pourrait adopter un nouveau packaging pour améliorer les performances IA

iPhone 18 Pro : la puce A20 Pro pourrait adopter un nouveau packaging pour améliorer les performances IA

À quelques mois de la présentation attendue de l’iPhone 18 Pro, une nouvelle fuite attire l’attention des observateurs de l’écosystème Apple. Elle ne concerne ni le design ni les caméras, mais le cœur du futur smartphone : la puce A20 Pro.

Selon un leaker, Apple préparerait une évolution majeure de son architecture interne afin d’améliorer les performances soutenues et les capacités dédiées à l’intelligence artificielle.

Une architecture interne qui pourrait évoluer

D’après le leaker Reptalicant, un supposé cliché de la carte mère de l’iPhone 18 Pro dévoilerait plusieurs changements importants autour de la future puce A20 Pro.

La principale nouveauté concernerait le packaging. Apple abandonnerait l’organisation actuelle de la mémoire au profit d’une technologie WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), qui placerait les puces mémoire LPDDR5X sur le côté du processeur plutôt qu’au-dessus.

L’objectif serait simple : mieux dissiper la chaleur produite par le SoC afin de maintenir des performances élevées plus longtemps lors des tâches intensives, qu’il s’agisse de jeux, de montage vidéo ou d’opérations liées à l’IA générative.

Si cette approche se confirme, Apple rejoindrait une tendance déjà observée dans l’industrie des semi-conducteurs, où le packaging devient presque aussi stratégique que la gravure elle-même.

Un Neural Engine taillé pour Apple Intelligence

La fuite évoque également un Neural Engine plus imposant, pensé pour accompagner l’évolution d’Apple Intelligence dans les prochaines versions d’iOS. Le processeur conserverait une taille de die similaire à celle de l’A19 Pro, mais bénéficierait d’une mémoire LPDDR5X sur bus 96 bits, offrant davantage de bande passante pour les traitements IA et les calculs les plus exigeants.

Plutôt que d’augmenter massivement la puissance brute, Apple miserait donc sur une meilleure efficacité énergétique, un refroidissement optimisé et une accélération des traitements locaux, un domaine devenu prioritaire avec la montée en puissance des fonctionnalités d’intelligence artificielle embarquées.

Une fuite intrigante, mais encore difficile à confirmer

Si les informations paraissent crédibles sur le plan technique, elles doivent néanmoins être abordées avec prudence. Les fuites portant directement sur les cartes mères ou le packaging des puces Apple restent extrêmement rares. La majorité des indiscrétions proviennent habituellement de la chaîne d’approvisionnement ou des analystes spécialisés, et non de composants internes aussi sensibles.

À ce stade, aucune autre source reconnue n’a confirmé ces informations.

Toutefois, il est logique qu’Apple travaille sur l’amélioration de la dissipation thermique. Les futures générations d’iPhone devront exécuter davantage de traitements IA directement sur l’appareil, ce qui augmente mécaniquement les besoins en bande passante mémoire et en refroidissement.

Une évolution cohérente avec la stratégie d’Apple

Si cette fuite s’avère exacte, elle confirme une orientation déjà perceptible depuis plusieurs générations d’Apple Silicon : les gains de performances ne reposent plus uniquement sur une augmentation du nombre de cœurs ou de la fréquence.

Apple semble désormais privilégier une approche plus globale, où l’architecture mémoire, le packaging, la consommation énergétique et les accélérateurs IA évoluent de concert afin d’offrir de meilleures performances dans les usages réels.

À l’heure où l’intelligence artificielle devient un élément central de l’expérience utilisateur, cette stratégie pourrait permettre à l’iPhone 18 Pro de gagner autant en endurance qu’en puissance, sans nécessairement augmenter sa consommation ou sa température.

Reste désormais à savoir si d’autres fuites viendront corroborer ces informations avant la présentation officielle, attendue en septembre.