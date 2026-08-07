Adobe franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle générative. L’éditeur américain lance un plugin unifié pour ChatGPT capable de connecter plus de 70 outils issus de son écosystème créatif, dont Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Firefly et Adobe Express.

L’objectif est simple : permettre aux utilisateurs de créer, modifier et exporter des contenus complexes directement depuis une conversation avec ChatGPT, sans multiplier les allers-retours entre différentes applications.

Un seul plugin pour tout l’écosystème Adobe

Jusqu’à présent, plusieurs connecteurs distincts étaient nécessaires pour interagir avec les différents services Adobe. Désormais, un plugin unique centralise l’ensemble de ces fonctionnalités.

L’utilisateur formule simplement sa demande en langage naturel, tandis que ChatGPT identifie automatiquement les applications Adobe nécessaires avant d’exécuter les opérations en arrière-plan.

Concrètement, il devient possible de demander l’édition automatique d’une série de photos dans Photoshop, la création d’une maquette de packaging à partir d’une image, l’enregistrement direct des fichiers dans Creative Cloud ou encore la génération de visuels cohérents pour une campagne complète.

L’utilisateur n’a plus besoin de choisir manuellement les logiciels à utiliser : le plugin orchestre lui-même le workflow.

Photoshop, Firefly, Premiere… sans quitter ChatGPT

Le nouveau plugin couvre une grande partie de la Creative Cloud. Parmi les applications prises en charge figurent notamment Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Firefly et Adobe Express.

Cette intégration transforme ChatGPT en véritable interface conversationnelle pour piloter les principaux outils créatifs d’Adobe.

Au lieu d’enchaîner plusieurs logiciels, les créateurs peuvent désormais lancer des tâches complexes à partir d’une simple instruction rédigée en langage naturel.

La vidéo profite aussi de cette automatisation

Adobe ne cible pas uniquement les créateurs d’images. Les usages vidéo figurent également parmi les principaux scénarios mis en avant. Il devient notamment possible de résumer une longue vidéo, générer automatiquement un best-of, adapter le format pour YouTube Shorts, Instagram Reels ou TikTok ou encore produire rapidement plusieurs déclinaisons destinées aux réseaux sociaux.

Cette automatisation vise surtout les créateurs de contenu et les équipes marketing, souvent confrontés à la multiplication des formats imposés par les différentes plateformes.

Documents, présentations et réseaux sociaux

Le plugin ne se limite pas aux contenus multimédias. ChatGPT peut également accéder à des milliers de modèles Adobe afin de produire des affiches, des présentations, des documents professionnels ou des publications pour les réseaux sociaux.

Les textes, couleurs et éléments graphiques peuvent être remplacés automatiquement selon les instructions fournies par l’utilisateur. Une fois le projet finalisé, il peut être exporté sous différents formats, y compris en PDF prêt pour l’impression.

Adobe ne cherche pas à remplacer ses logiciels

L’entreprise insiste toutefois sur un point important. Ce plugin n’a pas vocation à remplacer Photoshop, Premiere Pro ou les autres applications professionnelles. ChatGPT sert avant tout de point d’entrée conversationnel capable de produire rapidement un premier résultat ou d’automatiser les tâches répétitives.

Les retouches avancées, le montage vidéo complexe ou les créations nécessitant une précision au pixel près continueront de s’effectuer directement dans les logiciels Adobe.

Cette approche permet de préserver les outils historiques tout en simplifiant considérablement leur utilisation.

Une bataille stratégique autour des assistants IA

Au-delà de la nouveauté technique, cette annonce traduit une évolution plus profonde du marché. OpenAI cherche à faire de ChatGPT une plateforme centrale capable d’orchestrer l’ensemble des outils numériques utilisés au quotidien.

Adobe, de son côté, s’assure que ses logiciels restent au cœur des nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle, plutôt que d’être contournés par des solutions concurrentes.

Cette collaboration illustre l’émergence d’un nouveau modèle où les applications ne sont plus utilisées directement, mais pilotées par un assistant conversationnel capable d’exécuter des chaînes complètes d’actions. Dans cette logique, ChatGPT devient progressivement une interface universelle, tandis qu’Adobe transforme sa Creative Cloud en moteur créatif invisible, mobilisé uniquement lorsque le projet en a besoin.