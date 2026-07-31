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Google Pixel 11 Pro Fold : de nouvelles fuites dévoilent Pixel Glow et le design du futur smartphone pliable

Google Pixel 11 Pro Fold : de nouvelles fuites dévoilent Pixel Glow et le design du futur smartphone pliable

À l’approche de la conférence Made by Google du 12 août, les fuites continuent de révéler les dernières nouveautés de l’écosystème Pixel. Cette fois, c’est le Pixel 11 Pro Fold qui se dévoile à travers une série d’images promotionnelles attribuées au célèbre leaker Evan Blass. Au-delà du design déjà aperçu ces dernières semaines, ces nouveaux visuels mettent surtout en lumière une fonctionnalité inédite : Pixel Glow, un système d’éclairage intelligent directement intégré au module photo.

Si ces informations se confirment, Google pourrait introduire une nouvelle manière d’interagir avec son smartphone grâce à des signaux lumineux pilotés par l’intelligence artificielle.

Le Pixel 11 Pro Fold se montre sous toutes les coutures

Les nouveaux rendus, qui ressemblent à des supports marketing officiels, présentent le Pixel 11 Pro Fold dans sa finition Pine, un coloris vert déjà évoqué par de précédentes fuites. Le smartphone conserve une esthétique proche de la génération précédente avec un grand écran pliable au format livre, un module photo horizontal caractéristique de la gamme Pixel et des lignes sobres et épurées.

L’évolution semble davantage porter sur les fonctionnalités que sur une transformation radicale du design.

Pixel Glow apparaît aussi sur le modèle pliable

La principale nouveauté de ces images concerne Pixel Glow. Jusqu’à présent, cette technologie n’avait été aperçue que sur les premières fuites du Pixel 11 Pro classique. Les nouveaux visuels montrent désormais que le Pixel 11 Pro Fold bénéficiera lui aussi de cette innovation.

Pixel Glow prend la forme d’un anneau lumineux circulaire, intégré à proximité du système photo, vraisemblablement au sein même du module de flash. Cette signature visuelle pourrait devenir un nouvel élément distinctif des smartphones premium de Google.

Une interface lumineuse pilotée par l’IA

Google n’a pas encore officialisé les fonctions exactes de Pixel Glow. Les différentes fuites suggèrent néanmoins que ce système lumineux servirait principalement à signaler l’activité des fonctionnalités d’intelligence artificielle embarquées.

Lorsque Gemini ou d’autres services IA seraient sollicités, l’anneau pourrait changer de couleur ou s’animer afin d’indiquer visuellement que le traitement est en cours. Plusieurs observateurs évoquent également la possibilité de personnaliser ces effets lumineux pour distinguer certaines notifications, identifier des appels provenant de contacts spécifiques et afficher différents motifs selon les applications.

Si cette approche se confirme, Pixel Glow pourrait devenir un nouvel élément d’interaction, à mi-chemin entre l’indicateur lumineux traditionnel et une véritable interface contextuelle.

D’autres produits Pixel apparaissent également

Les nouvelles images ne concernent pas uniquement le smartphone pliable. Elles montrent également les Pixel Buds Pro 2 dans une nouvelle finition verte et la future Pixel Watch 5 avec un boîtier argenté associé à un bracelet bleu-gris. Ces apparitions confirment que Google prépare un renouvellement complet de son écosystème matériel autour d’une identité visuelle cohérente.

Comme lors des précédentes générations, l’accent devrait être mis sur l’intégration entre smartphones, écouteurs, montre connectée et intelligence artificielle.

Un tarif qui devrait encore augmenter

Les dernières indiscrétions concernant le prix restent moins réjouissantes. Selon des informations issues de fiches produits Amazon brièvement publiées avant d’être supprimées, le Pixel 11 Pro Fold pourrait être proposé à partir de 1 899 dollars. Cela représenterait une augmentation d’environ 100 dollars par rapport au Pixel 10 Pro Fold.

Cette évolution s’inscrirait dans une tendance générale observée sur le segment des smartphones pliables, où les coûts de développement, les composants premium et les investissements liés à l’intelligence artificielle continuent de peser sur les prix de vente.

Le 12 août, Google jouera une carte importante

Toutes ces informations devraient être officiellement confirmées lors de la conférence Made by Google, organisée le 12 août à New York. L’événement devrait réunir la gamme Pixel 11, le Pixel 11 Pro Fold, la Pixel Watch 5, de nouveaux accessoires Pixel et plusieurs annonces autour de Gemini et de l’intelligence artificielle.

Google poursuit ainsi sa stratégie consistant à faire de l’IA le principal moteur de différenciation de son écosystème.

Pixel Glow illustre la nouvelle vision de Google

Au-delà du simple ajout d’un éclairage LED, Pixel Glow symbolise l’évolution de la philosophie matérielle de Google. L’entreprise ne cherche plus uniquement à intégrer des fonctions d’intelligence artificielle dans ses appareils : elle souhaite rendre leur fonctionnement visible, intuitif et immédiatement compréhensible.

Si cette technologie devient un véritable langage visuel entre le smartphone et son utilisateur, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d’interfaces où les signaux lumineux accompagneraient naturellement les interactions avec l’IA. Reste désormais à vérifier si Pixel Glow dépassera le simple effet esthétique pour devenir une fonctionnalité réellement utile au quotidien. La réponse sera donnée le 12 août, lors de la présentation officielle des nouveaux appareils Pixel.